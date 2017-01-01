Referandum öncesi Erdoğan'ı üzecek anket... Halkın yüzde 58'i 'Hayır' diyor Takımlar gelmiyor... 'Cumhurbaşkanlığı Tur'u yapamıyoruz, Ekime erteleyelim' Adil seçim için Meclis göreve Ahmet Türk tahliye edildi TMMOB'ye bağlı 23 oda 'Hayır' diyecek Kadıgil: Kesinlikle HAYIR kazanacak İçeriye mektuplar: Çok teesüf ederim arkadaşlar Silivri'den mesaj var...Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Sabuncu: Avluya da tel örgü Silivri'den mesaj var... Musa Kart: Aklım yine sizde Ölüm tehdidinde maddi zarar aradı Üsküdar'da dolguyu ÇED'siz yapacaklar Tarihi, imza belirleyecek 'Hayır' diyenleri silahla tehdit edenler serbest bırakıldı CHP'li Ağbaba: Akar siyasi şov yapıyor IŞİD, ‘Tunus Muhacirleri’ni Bab’a gönderdi Telaferli Türkmen Ahmet Rıza: Irak'tan ders alsınlar ‘İnsan hakları ve barış dışında bir şey demedim' İlk referandum rüşveti... Mayıs'a kadar ÖTV sıfırlandı FETÖ soruları arayüzle çalmış