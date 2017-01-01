Ziraat Bankası, PTT, BOTAŞ ve bazı kamu şirketleri Varlık Fonu'na devredildi

Ziraat Bankası, PTT, BOTAŞ ve bazı kamu şirketleri Varlık Fonu'na devredildi

Kılıçdaroğlu: Hükümeti bu zeka örneğinden dolayı kutluyorum

Kılıçdaroğlu: Hükümeti bu zeka örneğinden dolayı kutluyorum