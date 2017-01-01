Reina'da katliam... İstanbul'da eğlence merkezine silahlı saldırı: 1'i polis 39 ölü, 65 yaralı Noel baba kıyafetli terörist üstünü değiştirip kaçtı Adli Tıp'ta Reina saldırısı kurbanının ağabeyinden isyan: 3-5 tane kendini bilmez yorumcu! Reina'ya saldıran terörist ateş ede ede geldi... İşte içeriye girdiği an Reina'nın güvenlik görevlisi saldırı anını anlattı: Kaçtık, ne yapalım? Kanlı Reina saldırısında yaşamını yitiren garsondan geriye bu fotoğraflar kaldı Reina'daki saldırıda yaşanan dehşet kamerada Reina'daki saldırı anı kamerada İki günde iki farklı Diyanet İçişleri Bakanı Soylu, Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın sözlerini doğruladı Saldırı 'geliyorum' demiş... İşte ABD'nin 1 hafta önce yaptığı açıklamadaki dikkat çeken satırlar Yaralı görgü tanığı: Acımadılar... Herkesi taradılar Fenerbahçeli oyuncu da saldırı sırasında gece kulübündeydi Saldırı tanığı futbolcu Sefa Boydaş anlattı: Kız arkadaşımı sırtıma alıp... 'Reina'daki saldırıdan kurtulmak için denize atladılar' Reina saldırısının ardından ABD, İngiltere ve Avustralya'dan art arda uyarılar Barack Obama'dan 'Türkiye' talimatı Dünya İstanbul'daki saldırıyı böyle gördü: Katil Noel Baba! Yeni yılınız mübarek olsun! Amin!.. Ahmet Şık yılbaşı için uyarmıştı, hapse atıldı