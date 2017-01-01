Ziraat Bankası, PTT, BOTAŞ ve bazı kamu şirketleri Varlık Fonu'na devredildi AKP'nin 'Hayır' korkusu: Bakan önce 'hayır olacak' dedi, sonra düzeltti Bakan Müezzinoğlu: Tayyip Erdoğan'ın makam derdi yok Mert Fırat: "Hayır" diyenleri direkt tutuklayın Olaylı derbide çeyrek final biletini Fenerbahçe'nin Kılıçdaroğlu: Hükümeti bu zeka örneğinden dolayı kutluyorum 'Hayır'a gözdağı... Polis silah çekti CNN Türk canlı yayınında Özgür Demirtaş’a “sert konuşma CNN’e çıkamazsın” uyarısı Harun Tekin: 'Hayır' diyenlerin karalanması kabul edilemez Meteoroloji uyardı... Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor Mahallenin köpeğiyle sohbet eden genç fenomen oldu: Bütün hayvanlar solcudur, sende o ışığı.. Abdülhamit'in torunu geri adım attı: 'Hayır' diyenlere saygılıyım Ferdi Tayfur: Atatürk'ün kötü bir şey yaptığına inanmıyorum Trump'tan Fox News'e: Putin suçlu da ABD masum mu? 'Umarım onlar da serbest kalırlar' "Hayır" afişine silahlı tehdit Binali Yıldırım: PKK, FETO, HDP 'Hayır' diyor onun için 'Evet' diyoruz Gülse Birsel'den 2. Abdülhamit'in torununa: Kusura bakma bebeğim artık prenses benim! AKP Genel Başkan Yardımcısı Ataş'tan partililere tepki