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Türkiye 18 Nisan Cumhuriyet arşivi ve e-gazete aboneliğine indirim
Cumhuriyet, yandaşların ve trollerin hedefinde
Türkiye 20 Nisan Cumhuriyet, yandaşların ve trollerin hedefinde

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Aykut Küçükkaya ‘Bundan ne çıkar’ diyorsanız, o sizin bileceğiniz iş... Ama o iş gazetecilik değil!.. Aykut Küçükkaya
Barış Terkoğlu Zeki Müren ‘Paşa’nın madalyası Barış Terkoğlu
Örsan K. Öymen Medya ve siyaset virüsleri Örsan K. Öymen
Enver Aysever Hem Özal’ı övmek hem Köy Enstitülerine üzülmek! Enver Aysever
Mehmet Ali Güller Karantina-üretim çelişkisi Mehmet Ali Güller
Şahin Aybek Eğitimin kurtuluşu ezilenlerin pedagojisindedir… Şahin Aybek
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İrlanda'dan getirilen 115 yurttaş yurtlara yerleştirildi
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Fransa'da Kovid-19 nedenli ölümlerin sayısı 20 bini aştı
Dünya 20 Nisan Fransa'da Kovid-19 nedenli ölümlerin sayısı 20 bini aştı
Bin 328 kamu emekçisinin koronavirüs testi pozitif
Türkiye 20 Nisan Bin 328 kamu emekçisinin koronavirüs testi pozitif
Ambulansa saldıranlar için istenen ceza belli oldu
Sağlık 20 Nisan Ambulansa saldıranlar için istenen ceza belli oldu
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Türkiye 20 Nisan Sosyal Bilimlerin "Nirvana'sı" bir yaşında!
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Bağış soruşturmasına İBB’den yanıt
Türkiye 20 Nisan Bağış soruşturmasına İBB’den yanıt
Solunum cihazı dolandırıcıları: 750 bin lira istediler
Türkiye 20 Nisan Solunum cihazı dolandırıcıları: 750 bin lira istediler
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Türkiye 20 Nisan Vali Yerlikaya: İkinci faz destek ödemeleri başladı
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