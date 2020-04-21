21 Nisan 2020 Salı
E-Gazete
Cumhuriyet TV
IOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması
DOLAR
6,9392
EURO
7,5378
ALTIN
378,4729
Gündem
Yazarlar
Dünya
Ekonomi
Yaşam
Spor
Siyaset
Bilim ve Teknoloji
Foto Galeri
Video Galeri
Cumhuriyet'in Egesi
Marmara
Anadolu
Kitap
Pazar
Kültür-Sanat
Koronavirüs
Bölümler
Astroloji
Bilim ve Teknoloji
Cumhuriyet Ege
Çalışma Yaşamı
Çevre
Çizerler
Dünya
Eğitim
Ekonomi
Gezi
Kitap
Konser
Kültür-Sanat
Otomobil
Pazar Yazıları
Piyasalar
Sağlık
Sinema
Siyaset
Spor
Tiyatro
Türkiye
TV Rehberi
Uzay
Yaşam
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Bağlantılar
E-Gazete
Cumhuriyet Arşivi
Cumhuriyet Kitapları
Reklam
Künye
İletişim
Yayın İlkeleri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
RSS
Uygulamalar
Gazete Manşetleri
Hava Durumu
Şans Oyunları
Milli Piyango
Galeriler
Video Galeri
Foto Galeri
MENÜ
ANASAYFA
YAZARLAR
GAZETE MANŞETLERİ
Ekler
Cumhuriyet'in Egesi
Cumhuriyet Marmara
Cumhuriyet Anadolu
Cumhuriyet Kitap
Cumhuriyet Pazar
Kültür-Sanat
Koronavirüs
Bölümler
Yazarlar
Olayların Ardındaki Gerçek
Emre Kongar
Mustafa Balbay
Orhan Bursalı
Zeynep Oral
Ergin Yıldızoğlu
Bedri Baykam
Olaylar ve Görüşler
Yazgülü Aldoğan
Barış Terkoğlu
Hikmet Altınkaynak
Enver Aysever
Mehmet Ali Güller
Gündem
Siyaset
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Piyasalar
Canlı Borsa
Otomobil
Çalışma Yaşamı
Kültür-Sanat
Sinema
Tiyatro
Kitap
Konser
Etkinlik
Çizerler
Spor
Futbol
Basketbol
Yazarlar
Diğer Sporlar
Yaşam
Gurme
Moda
Sürdürülebilir Yaşam
Yazarlar
Yeryüzü Sofraları
Bilim ve Teknoloji
Uzay
Eğitim
Sağlık
Foto Galeri
Video Galeri
Astroloji
Koç Burcu
Boğa Burcu
İkizler Burcu
Yengeç Burcu
Aslan Burcu
Başak Burcu
Terazi Burcu
Akrep Burcu
Yay Burcu
Oğlak Burcu
Kova Burcu
Balık Burcu
Çalışma Yaşamı
Çevre
Gezi
Pazar Yazıları
TV Rehberi
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Yayınlar
E-Gazete
Cumhuriyet Kitapları
Kurumsal
Reklam
Künye
Yayın İlkeleri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması
Çerez Politikası
İletişim
"Aşının Eylül ayında hazır olacağından yüzde 80 eminim"
CHP davet etti, AKP, MHP ve BBP katılmadı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini aştı
Erdoğan'ın paralel benzetmesi yaptığı başkandan yanıt
S-400'lerin kurulumu için açıklanan süre ertelendi
Türkiye'de virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 140 oldu
Sokağa çıkma yasağı 4 gün sürecek
Akşener: Erdoğan'ın algoritması, 'böl, parçala, yönet'
Kadro ihdasına yönelik detayları açıklandı
Ekinci: “İngilizler önünü açtı, Atatürk diktatör oldu”
"Kovid-19 bitkisel ilacını" kameralar önünde içti
ABD'de petrol sıfırın altına düştü!
Almanya'da virüs önlemleri gevşetiliyor
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bini aştı
CHP’den Erdoğan’a hastane yolu yanıtı
Evlerini boşaltmak istemeyen köylülere müdahale iddiası
Aynı aileden 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Korona anketi açıklandı: İşte en çok özlenenler!
DOLAR
6,9392
%0,1111
EURO
7,5378
%0,0648
ALTIN
378,4729
%0,8429
Türkiye
18 Nisan
Cumhuriyet arşivi ve e-gazete aboneliğine indirim
Türkiye
20 Nisan
Cumhuriyet, yandaşların ve trollerin hedefinde
Dünya
20 Nisan
"Aşının Eylül ayında hazır olacağından yüzde 80 eminim"
Türkiye
20 Nisan
CHP davet etti, AKP, MHP ve BBP katılmadı
Dünya
20 Nisan
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini aştı
YAZARLAR
Orhan Bursalı
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? 2. Gerçek iktidar kim?
Olaylar Ve Görüşler
Ciddi bir gazeteci, titiz bir araştırmacı ve tarihçi Orhan Koloğlu
Aykut Küçükkaya
‘Bundan ne çıkar’ diyorsanız, o sizin bileceğiniz iş... Ama o iş gazetecilik değil!..
Barış Terkoğlu
Zeki Müren ‘Paşa’nın madalyası
Örsan K. Öymen
Medya ve siyaset virüsleri
Enver Aysever
Hem Özal’ı övmek hem Köy Enstitülerine üzülmek!
Mehmet Ali Güller
Karantina-üretim çelişkisi
Şahin Aybek
Eğitimin kurtuluşu ezilenlerin pedagojisindedir…
Olayların Ardındaki Gerçek
İşbirliği Şart, Gün Birleşme Günüdür
Feyzi Açıkalın
Coronavirüs’te kırkımız çıkarken aşerdiklerim
Erdal Atabek
İktidarın maskeleri...
Ergin Yıldızoğlu
Uzun bunalımdan daha büyük bunalıma
Türkiye
20 Nisan
İrlanda'dan getirilen 115 yurttaş yurtlara yerleştirildi
Dünya
20 Nisan
Fransa'da Kovid-19 nedenli ölümlerin sayısı 20 bini aştı
Türkiye
20 Nisan
Bin 328 kamu emekçisinin koronavirüs testi pozitif
Sağlık
20 Nisan
Ambulansa saldıranlar için istenen ceza belli oldu
Türkiye
20 Nisan
Yine dinlemediler... Polis bu kez şerit çekti
Türkiye
20 Nisan
Sosyal Bilimlerin "Nirvana'sı" bir yaşında!
Türkiye
20 Nisan
Hayat ne zaman normale dönecek?
Türkiye
20 Nisan
Bağış soruşturmasına İBB’den yanıt
Türkiye
20 Nisan
Solunum cihazı dolandırıcıları: 750 bin lira istediler
Türkiye
20 Nisan
Vali Yerlikaya: İkinci faz destek ödemeleri başladı
Günün Gazete Manşetleri
Spor
Koronavirüs gerçekleri ve Galatasaray
Kaptan Burak görüşme odasında!
Ve Beşiktaş sahaya indi
Galatasaray’a Telles piyangosu
Futbolcular depresyona girdi
Tottenham’ın yıldızı asker oldu
Ali Şen’den şampiyonluk kehaneti
Yaşam
Türkiye
Korona günlerinde en çok La Casa De Papel aranmış
Yaşam
Çukur evde çekilen özel bölümüyle geri dönüyor
Atasoy: O kadar hızlı mutasyona uğruyor ki...
Plazma tedavisi nedir?
Yönetmen Baruönü'den Zonguldak Valisi'ne mektup
Koronavirüse denk gelen turistler bir ay mağarada yaşadı
Deniz kaplumbağaları 20 yıl sonra yeniden görüldü
Türkiye
Korona günlerinde en çok La Casa De Papel aranmış
Yaşam
Çukur evde çekilen özel bölümüyle geri dönüyor
Spor
Wuhanlı futbolcuların '104' günlük karantina hayatı!
Yaşam
Koronavirüsü atlatanların iyileşmesi ne kadar sürüyor?
Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı’dan yardım istemiş
Video
Tüm Videolar
İstanbul’da bu sabah: İşe gidenler yollardaydı
Drone kamerasından sessiz İstanbul görüntüleri
Pistteyken 'yanlışlıkla' roket ateşledi: 4 ölü
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Polis böyle dövdü
Eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kamerada
Tuvalet kağıdı çalan adam böyle yakalandı
Polise 'koronavirüslü' saldırı
Boşalan sahilde dev bir köpek balığı görüldü
Türkiye'de koronavirüs hastaları nasıl tedavi ediliyor?
Ekonomi
Söyleşi
20 Nisan
Türkiye toplumsal çöküntünün eşiğinde
Türkiye
20 Nisan
Kepenk kapatan 6 fabrikada üretim yeniden başlıyor
Ekonomi
20 Nisan
Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı?
Ekonomi
20 Nisan
İşverenler keyfi olarak ücretsiz izne başvuramaz
Türkiye
19 Nisan
Merkez Bankası faiz kararını çarşamba günü açıklayacak
Türkiye
19 Nisan
Kuru fasulye ve mercimek için acil eylem planı
Dünya
Dünya
20 Nisan
Banka ATM’leri havaya uçuruldu!
Dünya
20 Nisan
İtalya'da vaka artışı ne zaman sıfırlanacak?
Dünya
20 Nisan
'Bulaşma tehlikesi belediyeler sayesinde azaldı'
Dünya
20 Nisan
İngiltere'ye Türkiye'den gidecek sevkiyat neden önemli?
Dünya
20 Nisan
Koronavirüs'te 'Model ülke' nerede hata yaptı?
Dünya
20 Nisan
Netanyahu'ya sosyal mesafeli protesto
Foto Galerisi
Tümü
Akdamar Adası çiçek açan badem ağaçlarıyla büyülüyor
'Ağlayan gelin'' gün yüzüne çıktı
Salgın hastanesinin iskeleti oraya çıktı
İstanbul'da koronavirüs sessizliği
Virüse karşı müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
İstanbul'da "koronavirüs sessizliği"
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
20 Nisan
Müzisyen Matthew Seligman koronavirüse yenildi
Kültür-Sanat
20 Nisan
‘Yayıncılar ortalama 3 ay dayanabilir’
Kültür-Sanat
20 Nisan
Johnny Depp ve Jeff Beck’ten albüm geliyor
Kültür-Sanat
20 Nisan
Haluk Levent: Sevgi pıtırcığı bir adama dönüştüm
Kültür-Sanat
20 Nisan
Fransız aktör Philippe Nahon COVID-19 kurbanı
Kültür-Sanat
19 Nisan
Sinemamızın Hikmet Bey’ini kaybettik
Bilim ve Teknoloji
Türkiye
20 Nisan
Beyinde alkol tüketimini kontrol eden bölge bulundu
Dünya
19 Nisan
Bilim insanlarından dünyayı sarsacak iddia
Bilim ve Teknoloji
19 Nisan
Hava kirliliği ile koronavirüs arasındaki bağlantı
Bilim ve Teknoloji
19 Nisan
Kovid-19'un sosyal etkilerini araştıranlara destek
Bilim ve Teknoloji
19 Nisan
Elektronik cihaz temizliğinin püf noktaları
19 Nisan
10 yıl sonra ilk kez uzaya astronot gönderilecek
Künye
Yayın İlkeleri
İletişim
RSS
IOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması