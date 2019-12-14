İnternetsiz ve cep telefonsuz yaşam
Yazı Dizileri 13 Aralık İnternetsiz ve cep telefonsuz yaşam
Hafta sonu ne yapsak?
Kültür-Sanat 13 Aralık Hafta sonu ne yapsak?

YAZARLAR

Emre Kongar 2019’da tek kişi yönetiminin iflası Emre Kongar
Ali Sirmen Osman Kavala salıverilmeli Ali Sirmen
Şükran Soner Her yıla bir yetmez, her krizden çıkışa yeni bir umut paketi Şükran Soner
Özgen Acar Müslümanların İslami Alanlarda Kazıları! Özgen Acar
Olaylar Ve Görüşler Türkan Saylan’a mektup
Gülengül Altınsay Önce her alanda eşitlik Gülengül Altınsay
Özdemir İnce ‘Devlet memurları neden cahil kalırdı?’ Özdemir İnce
Zafer Arapkirli Ballon d’Or * verseler almam Zafer Arapkirli
Özlem Yüzak Neden Türkiye yerli yazılımı hedefine koyamıyor? Özlem Yüzak
Sungu Çapan Mutlu olma iştahı üstüne Sungu Çapan
Adnan Binyazar Balerin Adnan Binyazar
Meriç Velidedeoğlu ‘Zekât Ekonomisi’ mi? Meriç Velidedeoğlu
Mine Söğüt Dilencinin bebeği Mine Söğüt
Erdal Eren, unutulmadı
Türkiye 13 Aralık Erdal Eren, unutulmadı
Noterlerde yeni dönem
Türkiye 13 Aralık Noterlerde yeni dönem
ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Siyaset 13 Aralık ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Ofiste iğrenç olay! Masa altından gelen sesi duyan çalışan savcılığa koştu
Türkiye 13 Aralık Ofiste iğrenç olay! Masa altından gelen sesi duyan çalışan savcılığa koştu
Anneler-babalar dikkat! Süt sağlıklı mı zararlı mı? Uzmanlar değerlendirdi
Yaşam 13 Aralık Anneler-babalar dikkat! Süt sağlıklı mı zararlı mı? Uzmanlar değerlendirdi
Anketten Türkiye için çarpıcı sonuç! Sondan ikinciyiz
Türkiye 13 Aralık Anketten Türkiye için çarpıcı sonuç! Sondan ikinciyiz
Mescit zorunlu, revir değil
Eğitim 13 Aralık Mescit zorunlu, revir değil
Adnan Oktar suç örgütü davası: 91 tahliye
Türkiye 13 Aralık Adnan Oktar suç örgütü davası: 91 tahliye
İzmir için korkutan deprem uyarısı!
Türkiye 13 Aralık İzmir için korkutan deprem uyarısı!
Beykoz'da 2 kişinin cesedi bulundu
Türkiye 13 Aralık Beykoz'da 2 kişinin cesedi bulundu

Spor

Yağmur yağdı böyle oldu: Aytemiz Alanyaspor 0 - Antalyaspor 0 Yağmur yağdı böyle oldu: Aytemiz Alanyaspor 0 - Antalyaspor 0
Galatasaray’da ilk fatura Nzonzi’ye Galatasaray’da ilk fatura Nzonzi’ye
Liverpool 'Klopp'la ömür boyu'na doğru' Liverpool 'Klopp'la ömür boyu'na doğru'
Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya üçüncülüğü içiin... Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya üçüncülüğü içiin...
“TFF-Fenerbahçe görüşmesine MHK Başkanı da katılırsa..” “TFF-Fenerbahçe görüşmesine MHK Başkanı da katılırsa..”
"Kural sezon ortasında değişemez" "Kural sezon ortasında değişemez"
Avrupa Başakşehir'i konuşuyor: Gladbach Tiyatrosu! Avrupa Başakşehir'i konuşuyor: Gladbach Tiyatrosu!

Yaşam

Tinder'ı Türkiye'de kaç kişi kullanıyor? Tinder'ı Türkiye'de kaç kişi kullanıyor?
Erdoğan'ın elinden ödül alan Mazhar Alanson'a Gani Müjde'den tepki Erdoğan'ın elinden ödül alan Mazhar Alanson'a Gani Müjde'den tepki
Kraliçe, sosyal medya sorumlusu arıyor Kraliçe, sosyal medya sorumlusu arıyor
Bu görüntüler Antalya'da kaydedildi Bu görüntüler Antalya'da kaydedildi
Spor Bakanlığı’ndan Aleyna Tilki sansürü Spor Bakanlığı’ndan Aleyna Tilki sansürü
Meme kanseri riskini yüzde 50 azaltıyor: Etkisi yıllarca sürüyor DünyaMeme kanseri riskini yüzde 50 azaltıyor: Etkisi yıllarca sürüyor
Livaneli'nin kadın cinayetleri çıkışı sosyal medyanın gündemine oturdu TürkiyeLivaneli'nin kadın cinayetleri çıkışı sosyal medyanın gündemine oturdu
Bir anda binlercesi kıyıya vurdu, görenler hayret içinde kaldı DünyaBir anda binlercesi kıyıya vurdu, görenler hayret içinde kaldı

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Cumhuriyet TV
Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Ahtapot ile kartalın mücadelesi kamerada Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Ahtapot ile kartalın mücadelesi kamerada
Bakan Selçuk'un zor anları! "Vakıf nerede?" sorusuna böyle yanıt verdi Bakan Selçuk'un zor anları! "Vakıf nerede?" sorusuna böyle yanıt verdi
CHP'li Yavuzyılmaz'dan Libya Dostluk Grubu kurulması başvurusu CHP'li Yavuzyılmaz'dan Libya Dostluk Grubu kurulması başvurusu
AKP'li üye ağzını açar açmaz İBB Meclis'i böyle karıştı! AKP'li üye ağzını açar açmaz İBB Meclis'i böyle karıştı!
Şişli'de 6 katlı binanın çatısındaki çökme kamerada Şişli'de 6 katlı binanın çatısındaki çökme kamerada
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Haraç almak için geldiler, dayak yiyip gittiler
Anlaşma bozuldu, ABD füze fırlattı
Anlaşma bozuldu, ABD füze fırlattı
Kasaplara şok denetim! At ve eşek eti satanlar yandı
Kasaplara şok denetim! At ve eşek eti satanlar yandı
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Kadınların çıplak fotoğraflarını çekmişler! Fuhuş çetesi böyle çökertildi

Ekonomi

Ekonomide dipten dönüş hayal oldu!
Ekonomi 13 Aralık Ekonomide dipten dönüş hayal oldu!
Doğa Koleji'nin devri ile ilgili kritik açıklama
Türkiye 13 Aralık Doğa Koleji'nin devri ile ilgili kritik açıklama
Kartlarda süresi dolacak puanları kullanmak için son günler
Ekonomi 13 Aralık Kartlarda süresi dolacak puanları kullanmak için son günler
Gıdada alım gücü dip yaptı
Ekonomi 13 Aralık Gıdada alım gücü dip yaptı
Üretimi durduran TEMSA’dan ‘haciz’ açıklaması
Ekonomi 13 Aralık Üretimi durduran TEMSA’dan ‘haciz’ açıklaması
Kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor
Ekonomi 13 Aralık Kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor

Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson risk aldı, tarihi zafer kazandı Dünyaİngiltere Başbakanı Johnson risk aldı, tarihi zafer kazandı
Çin, ABD'yi 'dünyanın baş belası' olarak nitelendirdi DünyaÇin, ABD'yi 'dünyanın baş belası' olarak nitelendirdi
Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık tasarısı kanunlaştı... Sokaklar karıştı DünyaHindistan'da tartışmalı vatandaşlık tasarısı kanunlaştı... Sokaklar karıştı
Rusya'da sanayi sitesinde büyük yangın DünyaRusya'da sanayi sitesinde büyük yangın
Almanya'da patlama: 1 ölü 25 yaralı DünyaAlmanya'da patlama: 1 ölü 25 yaralı
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Türkan Saylan müzikle anıldı
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Rise of Empires: Ottoman'ın yayın tarihi açıklandı
Rise of Empires: Ottoman'ın yayın tarihi açıklandı
Topkapı Sarayı'na istinat duvarlı önlem
Topkapı Sarayı'na istinat duvarlı önlem
Atık buzdolaplarından bahçesine duvar ördü
Atık buzdolaplarından bahçesine duvar ördü

Kültür ve Sanat

Savaşın bitkin insanları
Kültür-Sanat 13 Aralık Savaşın bitkin insanları
İstanbul ve Petersburg sergide buluştu
Kültür-Sanat 13 Aralık İstanbul ve Petersburg sergide buluştu
‘Güzelliğin Portresi’ kanla mı çizilir?
Kültür-Sanat 13 Aralık ‘Güzelliğin Portresi’ kanla mı çizilir?
Napoliten şarkılardan Sabahattin Ali’ye anlamlı bir yolculuk
Kültür-Sanat 13 Aralık Napoliten şarkılardan Sabahattin Ali’ye anlamlı bir yolculuk
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Kadın flüt sanatçılarından dünya melodileri
Kültür-Sanat 12 Aralık Kadın flüt sanatçılarından dünya melodileri

Bilim ve Teknoloji

Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta bulundu
Dünya 13 Aralık Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta bulundu
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Bilim ve Teknoloji 12 Aralık En çok şarj tüketen uygulamalar
Blue Origin 'yeniden kullanılabilir' roket ve kapsülle 6. fırlatışını yaptı
Bilim ve Teknoloji 12 Aralık Blue Origin 'yeniden kullanılabilir' roket ve kapsülle 6. fırlatışını yaptı
APK indirmek telefonlar için zararlı mı?
Bilim ve Teknoloji 12 Aralık APK indirmek telefonlar için zararlı mı?
Yanardağ patlamalarını önceden tahmin etmek mümkün mü?
Dünya 12 Aralık Yanardağ patlamalarını önceden tahmin etmek mümkün mü?
Gıda paketlerine kalorileri yakmak için gereken 'egzersiz miktarları' yazılmalı
Dünya 11 Aralık Gıda paketlerine kalorileri yakmak için gereken 'egzersiz miktarları' yazılmalı