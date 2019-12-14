14 Aralık 2019 Cumartesi
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AKP'de peş peşe istifalar
Meclis'te ABD Senatosu'na kınama
Üniversitede skandal afiş: 'Genel ahlaka uymayan giremez’
Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu’nda toplanıyor!
Erdoğan'a böyle yanıt verdi: Ya kanal ya İstanbul
4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: 64 yaşındaki erkek tutuklandı!
Ankara Belediyesi otobüs alabilecek
İBB'ye bir ambargo da İller Bankası’ndan!
Volkswagen Türkiye kararını bir kez daha erteledi
'Kedi bakma' davasında emsal karar
Üniversiteli Güleda cinayetinde yeni gelişme
Ziraat Bankası Simit Sarayı’nı satın alıyor
Doğa Koleji’nden satış açıklaması... Yeni sahibi yarın açıklanıyor
Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu
İklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek
Kadıköy'de dehşete düşüren görüntüler! Genç kıza böyle saldırdı
Gelecek Partisi'nden ilk tweet
Yazı Dizileri
13 Aralık
İnternetsiz ve cep telefonsuz yaşam
Kültür-Sanat
13 Aralık
Hafta sonu ne yapsak?
Siyaset
13 Aralık
AKP'de peş peşe istifalar
Türkiye
13 Aralık
Meclis'te ABD Senatosu'na kınama
Türkiye
13 Aralık
Üniversitede skandal afiş: 'Genel ahlaka uymayan giremez’
YAZARLAR
Emre Kongar
2019’da tek kişi yönetiminin iflası
Ali Sirmen
Osman Kavala salıverilmeli
Şükran Soner
Her yıla bir yetmez, her krizden çıkışa yeni bir umut paketi
Özgen Acar
Müslümanların İslami Alanlarda Kazıları!
Olaylar Ve Görüşler
Türkan Saylan’a mektup
Gülengül Altınsay
Önce her alanda eşitlik
Özdemir İnce
‘Devlet memurları neden cahil kalırdı?’
Zafer Arapkirli
Ballon d’Or * verseler almam
Özlem Yüzak
Neden Türkiye yerli yazılımı hedefine koyamıyor?
Sungu Çapan
Mutlu olma iştahı üstüne
Adnan Binyazar
Balerin
Meriç Velidedeoğlu
‘Zekât Ekonomisi’ mi?
Mine Söğüt
Dilencinin bebeği
Türkiye
13 Aralık
Erdal Eren, unutulmadı
Türkiye
13 Aralık
Noterlerde yeni dönem
Siyaset
13 Aralık
ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye
13 Aralık
Ofiste iğrenç olay! Masa altından gelen sesi duyan çalışan savcılığa koştu
Yaşam
13 Aralık
Anneler-babalar dikkat! Süt sağlıklı mı zararlı mı? Uzmanlar değerlendirdi
Türkiye
13 Aralık
Anketten Türkiye için çarpıcı sonuç! Sondan ikinciyiz
Eğitim
13 Aralık
Mescit zorunlu, revir değil
Türkiye
13 Aralık
Adnan Oktar suç örgütü davası: 91 tahliye
Türkiye
13 Aralık
İzmir için korkutan deprem uyarısı!
Türkiye
13 Aralık
Beykoz'da 2 kişinin cesedi bulundu
Spor
Yağmur yağdı böyle oldu: Aytemiz Alanyaspor 0 - Antalyaspor 0
Galatasaray’da ilk fatura Nzonzi’ye
Liverpool 'Klopp'la ömür boyu'na doğru'
Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya üçüncülüğü içiin...
“TFF-Fenerbahçe görüşmesine MHK Başkanı da katılırsa..”
"Kural sezon ortasında değişemez"
Avrupa Başakşehir'i konuşuyor: Gladbach Tiyatrosu!
Yaşam
Türkiye
Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi Diyarbakır’a çıktı
Türkiye
Dönercilerden Canan Karatay hakkında suç duyurusu
Tinder'ı Türkiye'de kaç kişi kullanıyor?
Erdoğan'ın elinden ödül alan Mazhar Alanson'a Gani Müjde'den tepki
Kraliçe, sosyal medya sorumlusu arıyor
Bu görüntüler Antalya'da kaydedildi
Spor Bakanlığı’ndan Aleyna Tilki sansürü
Türkiye
Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi Diyarbakır’a çıktı
Türkiye
Dönercilerden Canan Karatay hakkında suç duyurusu
Dünya
Meme kanseri riskini yüzde 50 azaltıyor: Etkisi yıllarca sürüyor
Türkiye
Livaneli'nin kadın cinayetleri çıkışı sosyal medyanın gündemine oturdu
Dünya
Bir anda binlercesi kıyıya vurdu, görenler hayret içinde kaldı
Video
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Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Ahtapot ile kartalın mücadelesi kamerada
Bakan Selçuk'un zor anları! "Vakıf nerede?" sorusuna böyle yanıt verdi
CHP'li Yavuzyılmaz'dan Libya Dostluk Grubu kurulması başvurusu
AKP'li üye ağzını açar açmaz İBB Meclis'i böyle karıştı!
Şişli'de 6 katlı binanın çatısındaki çökme kamerada
Haraç almak için geldiler, dayak yiyip gittiler
Anlaşma bozuldu, ABD füze fırlattı
Kasaplara şok denetim! At ve eşek eti satanlar yandı
Kadınların çıplak fotoğraflarını çekmişler! Fuhuş çetesi böyle çökertildi
Ekonomi
Ekonomi
13 Aralık
Ekonomide dipten dönüş hayal oldu!
Türkiye
13 Aralık
Doğa Koleji'nin devri ile ilgili kritik açıklama
Ekonomi
13 Aralık
Kartlarda süresi dolacak puanları kullanmak için son günler
Ekonomi
13 Aralık
Gıdada alım gücü dip yaptı
Ekonomi
13 Aralık
Üretimi durduran TEMSA’dan ‘haciz’ açıklaması
Ekonomi
13 Aralık
Kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor
Dünya
Dünya
İngiltere Başbakanı Johnson risk aldı, tarihi zafer kazandı
Dünya
Çin, ABD'yi 'dünyanın baş belası' olarak nitelendirdi
Dünya
Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık tasarısı kanunlaştı... Sokaklar karıştı
Dünya
Rusya'da sanayi sitesinde büyük yangın
Dünya
Almanya'da patlama: 1 ölü 25 yaralı
Dünya
İngiltere'de sandıktan Boris Johnson çıktı
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Tümü
Türkan Saylan müzikle anıldı
Kış kilolarına karşı 6 etkili öneri
Kirpik diplerinizi yeterince temizliyor musunuz?
Rise of Empires: Ottoman'ın yayın tarihi açıklandı
Topkapı Sarayı'na istinat duvarlı önlem
Atık buzdolaplarından bahçesine duvar ördü
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
13 Aralık
Savaşın bitkin insanları
Kültür-Sanat
13 Aralık
İstanbul ve Petersburg sergide buluştu
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13 Aralık
‘Güzelliğin Portresi’ kanla mı çizilir?
Kültür-Sanat
13 Aralık
Napoliten şarkılardan Sabahattin Ali’ye anlamlı bir yolculuk
Kültür-Sanat
13 Aralık
Türk popu yeniden öldü
Kültür-Sanat
12 Aralık
Kadın flüt sanatçılarından dünya melodileri
Bilim ve Teknoloji
Dünya
13 Aralık
Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta bulundu
Bilim ve Teknoloji
12 Aralık
En çok şarj tüketen uygulamalar
Bilim ve Teknoloji
12 Aralık
Blue Origin 'yeniden kullanılabilir' roket ve kapsülle 6. fırlatışını yaptı
Bilim ve Teknoloji
12 Aralık
APK indirmek telefonlar için zararlı mı?
Dünya
12 Aralık
Yanardağ patlamalarını önceden tahmin etmek mümkün mü?
Dünya
11 Aralık
Gıda paketlerine kalorileri yakmak için gereken 'egzersiz miktarları' yazılmalı
Künye
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