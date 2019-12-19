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Uludağ'da bulunan ikinci ceset de teşhis edildi
BDDK adımını attı! İşte dolarda son durum
Trump'ın azli ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildi
Ekrem İmamoğlu: Babanıza çiftlik mi yapıyorsunuz?
Şeri hükümler Resmi Gazete’de
AYM’de gündem Kanal İstanbul
Diyanet personeli, Arap sermayesine mecbur kaldı
Rabia Naz Vatan soruşturmasında flaş gelişme: Şoför de ifade değiştirdi
Sığınamıyorlar
Koca dağı yediler
Olay yeri inceleme tepkisi
Şekeri batırdılar!
NASA’da 20 bin, Diyanet’te 125 bin personel çalışıyor
İhale yasası delik deşik!
SGK gazilerin maaşını kesti
İşçi hesaba inanamadı
Davutoğlu’ndan Başkanlık itirafı!
Doktorlar şakına döndü: 12 yaşındaki çocuğun testislerinden çıktı
İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması
Eğitim
19 Aralık
Doğa’da teklif oyunu mu?
Çevre
19 Aralık
Ünlü hava yolu şirketinden çevreci hamle
Türkiye
19 Aralık
Uludağ'da bulunan ikinci ceset de teşhis edildi
Ekonomi
19 Aralık
BDDK adımını attı! İşte dolarda son durum
Dünya
19 Aralık
Trump'ın azli ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildi
YAZARLAR
Emre Kongar
Motosikletli terörü önlenmelidir!
Mustafa Balbay
Libya’da öncelik İhvan aşkı mı?
Orhan Bursalı
Çin yüzyılı: Bir örnek daha, ve ABD’ye nal toplattırıyor
Olaylar Ve Görüşler
Maddelerle İngiltere seçim sonuçları
Gülengül Altınsay
Hakemlere özgürlük
Bedri Baykam
Amerika’da masumiyete rastlamak
Ergin Yıldızoğlu
İngiltere seçimlerinde sürpriz ve ironi
Zeynep Oral
Devlet Tiyatroları 70 yaşında
Hikmet Altınkaynak
Tevfik Fikret için…
Yazgülü Aldoğan
Simitle saray arasına sıkışmak!
Barış Terkoğlu
MİT ajanından aldığım mektup
Enver Aysever
İkinci Suriye vakası
Mehmet Ali Güller
Türkiye’nin altı kozu
Türkiye
19 Aralık
İmamoğlu'ndan Necip Hablemitoğlu ile Ali Tatar mesajı
Video
19 Aralık
Şehirlerarası yolculukta korkunç olay! Her şey bir anda oldu
Söyleşi
19 Aralık
Ali hep yaşayacak
Türkiye
19 Aralık
Bir haftada eşini kaybetti, evi yandı! Yarı felçli sokakta kaldı
Çevre
19 Aralık
Yol dediler HES çıktı
Türkiye
18 Aralık
'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diyen kişi hakkında yeni gelişme
Türkiye
19 Aralık
İstanbul'un göbeğinde yangın paniği
Yaşam
18 Aralık
Bakanlık uyardı: Türkiye yakın gelecekte su kıtlığı yaşayabilir
Spor
18 Aralık
Galatasaray'a kayyım şoku
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18 Aralık
Üçüncü köprü için ödenecek para dudak uçuklattı
Spor
Dışarıda çatışma, içeride sessizlik
“Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı bir derbi..”
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Mustafa Cengiz: Galatasaray'a kayyım atanması hoş bir şey değil
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Abdullah Avcı açtı ağzını, yumdu gözünü!
Yaşam
Türkiye
Reyting sonuçları belli oldu! Hekimoğlu ve Mucize Doktor ilk gün izlenme sıralaması
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Termometreler 20 dereceyi gösterdi... Deniz keyfi yaptılar
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Öğrenciler, ''Anne evini özlüyoruz'' dedi Vedat Milor yanıtsız kalmadı!
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Reyting sonuçları belli oldu! Hekimoğlu ve Mucize Doktor ilk gün izlenme sıralaması
Video
Termometreler 20 dereceyi gösterdi... Deniz keyfi yaptılar
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Yüzüklerin Efendisi’ne “aşırı kıllı oyuncu” aranıyor
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Çalışanlar fazla vakit geçirmesin diye 5 dakikadan fazla oturulamayacak tuvalet tasarladı
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Ekonomi
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Uzmanından tutumlu olmanın yolları
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17 Aralık
Yavaş'tan çiftçilere 400 ton yem
Ekonomi
17 Aralık
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Ekonomi
17 Aralık
Bütçede ipin ucu kaçtı
Ekonomi
17 Aralık
30.8 milyar liralık operasyon başladı
Dünya
Dünya
'Türkiye, Hamas'ın İstanbul'dan İsrail'e saldırı planlamasına izin veriyor'
Dünya
'Kapı dışarıdan kilitlendi, odada bulunan herkes şoka girmişti...'
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Marin: Suriye’deki IŞİD’lilerin çocuklarını geri getirmeye çalışacağız
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Papa Francis, cinsel istismar davalarında 'papalık sırrı' uygulamasını kaldırdı
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Üç yıldır evden çıkamıyor: 201 kiloluk yurttaş için bakanlık devrede
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2019'da çarpışma testlerinde en çok puan alan otomobiller
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Öykü Arin, hayatının ilklerini yaşıyor
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
19 Aralık
Ev kadınları artık kitap okuyor!
Kültür-Sanat
19 Aralık
2020’de saflar sıkılaşacak!
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19 Aralık
Siz hangi Türkçeyle konuşuyorsunuz?
Kültür-Sanat
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Kitapların esini çizginin gücü
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
18 Aralık
5.700 yıllık sakızdan tam insan genomu çıkarıldı
Bilim ve Teknoloji
18 Aralık
23 Aralık'ta başlıyor! 330 bin internet sitesi...
Bilim ve Teknoloji
17 Aralık
Samsung'dan Google açıklaması
Dünya
16 Aralık
Rekabet Kurumu'ndan yeni Google açıklaması
Dünya
17 Aralık
Paylaşımlar öncesi uyarı geliyor!
Bilim ve Teknoloji
16 Aralık
WhatsApp'ın bu özelliği için ödeme yapmak gerekecek!
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