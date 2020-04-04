  • DOLAR 6,7324 %1,7701
  • EURO 7,2743 %0,6517
  • ALTIN 349,8831 %1,9815
Bakan, destekleri açıkladı
Türkiye 04 Nisan Bakan, destekleri açıkladı
İnfaz paketi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Türkiye 04 Nisan İnfaz paketi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

YAZARLAR

Erdal Sağlam Bağış yoluyla parasal genişleme yapan Merkez Bankası Erdal Sağlam
Olaylar Ve Görüşler Eisenhower uyarmış mıydı?
Gülengül Altınsay Gerçeklerin acı yüzü Gülengül Altınsay
Işık Kansu Akla Dayalı Devlet Işık Kansu
Miyase İlknur Mansur Yavaş biraz yavaş!.. Miyase İlknur
Öner Yağcı Doğayla gelen Öner Yağcı
Deniz Yıldırım Uzaktan eğitim için internet desteği şart Deniz Yıldırım
Barış Doster Yurttaşın bağışı ve devletin yardımı Barış Doster
Mehmet Ali Güller 2020 petrol satrancı Mehmet Ali Güller
Evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle çıktım müdürüm
Türkiye 04 Nisan Evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle çıktım müdürüm
Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
Türkiye 04 Nisan Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
Türkiye 04 Nisan "20 yaş altı 4 milyon kişi çalışmak zorunda!"
Meteorolojiden İstanbul için turuncu uyarı!3 gün sürecek
Türkiye 04 Nisan Meteorolojiden İstanbul için turuncu uyarı!3 gün sürecek
Düşünceye hapis
Türkiye 04 Nisan Düşünceye hapis
Belediye başkanı kentin dert babasıdır
Türkiye 04 Nisan Belediye başkanı kentin dert babasıdır
11 yıldır toplanmayan konsey!
Türkiye 04 Nisan 11 yıldır toplanmayan konsey!
Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu
Video 04 Nisan Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu
Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar
Türkiye 04 Nisan Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar
Tarihi eser ve sit önemsenmemiş
Çevre 04 Nisan Tarihi eser ve sit önemsenmemiş
Günün Gazete Manşetleri
E-Gazete Cumhuriyet
Cumhuriyet Kitapları

Spor

Boateng Beşiktaş’ta kalacak mı? Boateng Beşiktaş’ta kalacak mı?
Fenerbahçe’den 4 Nisan göndermesi Fenerbahçe’den 4 Nisan göndermesi
Belarus, ısrar etti oynuyor Belarus, ısrar etti oynuyor
Türkoğlu’ndan basketbol sezonu ile ilgili açıklama Türkoğlu’ndan basketbol sezonu ile ilgili açıklama
Sivasspor’da 3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı! Sivasspor’da 3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı!
Barca'da 3. pozitif koronavirüs! Barca'da 3. pozitif koronavirüs!
Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi? Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi?

Yaşam

Sadeleşme Sadeleşme
Koronavirüs, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı Koronavirüs, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Hamilelere korona uyarısı Hamilelere korona uyarısı
Maske kullananlar dikkat! Maske kullananlar dikkat!
Odaklanmada güçlük çeken çocuklar için öneriler Odaklanmada güçlük çeken çocuklar için öneriler
Karantina günlerinde kilo almamak için 9 öneri YaşamKarantina günlerinde kilo almamak için 9 öneri
Doktor Öz., Nusret'in cinsel ilişki sorusuna yanıt verdi VideoDoktor Öz., Nusret'in cinsel ilişki sorusuna yanıt verdi
İkiz bebeklere 'Kovid' ve 'Korona' ismi koydular Yaşamİkiz bebeklere 'Kovid' ve 'Korona' ismi koydular

Video Tüm Videolar

Cumhuriyet TV
Antalya'da dikkat çeken görüntü Antalya'da dikkat çeken görüntü
Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!
Manisa'da kan donduran görüntüler! Manisa'da kan donduran görüntüler!
Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı
Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
Show TV gerçek olmayan paylaşımı haber yaptı!
Show TV gerçek olmayan paylaşımı haber yaptı!
Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi
Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi
Koronavirüsü yendi! Bu görüntüleri paylaştı
Koronavirüsü yendi! Bu görüntüleri paylaştı

Ekonomi

Türkiye'ye 3 yılda giren para 3 ayda buhar oldu
Türkiye 04 Nisan Türkiye'ye 3 yılda giren para 3 ayda buhar oldu
Tepkilerin ardından EPDK'den yeni açıklama
Türkiye 03 Nisan Tepkilerin ardından EPDK'den yeni açıklama
Dün 14 kuruş indirim bugün 20 kuruş zam!
Ekonomi 03 Nisan Dün 14 kuruş indirim bugün 20 kuruş zam!
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni karar
Türkiye 03 Nisan Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni karar
Siyaset 03 Nisan "İşten çıkarmalar yasaklanmalı"
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomi 03 Nisan Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Dünya

Çinli profesör: Koronavirüs geleceği yakınlaştırdı
Dünya 04 Nisan Çinli profesör: Koronavirüs geleceği yakınlaştırdı
Japonya koronavirüse iyi gelen ilacı ücretsiz dağıtacak
Dünya 04 Nisan Japonya koronavirüse iyi gelen ilacı ücretsiz dağıtacak
Rusya’da 235 çocukta koronavirüs tespit edildi
Dünya 04 Nisan Rusya’da 235 çocukta koronavirüs tespit edildi
Koronayla mücadele eden hastaneleri hedef alıyorlar
Dünya 04 Nisan Koronayla mücadele eden hastaneleri hedef alıyorlar
İspanya'dan koronavirüs kararı!
Dünya 04 Nisan İspanya'dan koronavirüs kararı!
Fransa'da bıçaklı saldırı: 2 ölü
Dünya 04 Nisan Fransa'da bıçaklı saldırı: 2 ölü

Foto Galerisi Tümü

Karantina yurtlarından tahliye başladı
Karantina yurtlarından tahliye başladı
Koronavirüs günlerinde İstanbul
Koronavirüs günlerinde İstanbul
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklar
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklar
Kışlalarda yeni dönem
Kışlalarda yeni dönem
Kapalıçarşı esnafı sağlık kontrolünden geçirildi
Kapalıçarşı esnafı sağlık kontrolünden geçirildi
Akıllı telefonlar nasıl temizlenmeli?
Akıllı telefonlar nasıl temizlenmeli?

Kültür ve Sanat

İstanbul Bienali’nden haftada iki film
Kültür-Sanat 04 Nisan İstanbul Bienali’nden haftada iki film
Bodrum Belediyesi’nden evlere kitap servisi
Kültür-Sanat 04 Nisan Bodrum Belediyesi’nden evlere kitap servisi
Soul efsanesi Bill Withers hayata veda etti
Kültür-Sanat 03 Nisan Soul efsanesi Bill Withers hayata veda etti
Zuhal Olcay ve Hüsnü Arkan’dan ‘Eyvallah’
Kültür-Sanat 03 Nisan Zuhal Olcay ve Hüsnü Arkan’dan ‘Eyvallah’
ŞARLO HİTLER’E KARŞI
Kültür-Sanat 03 Nisan ŞARLO HİTLER’E KARŞI
Karantina Ekranı: “ZeroZeroZero”
Kültür-Sanat 02 Nisan Karantina Ekranı: “ZeroZeroZero”

Bilim ve Teknoloji

Zoom'dan güncelleme açıklaması
Bilim ve Teknoloji 04 Nisan Zoom'dan güncelleme açıklaması
Google'dan kritik koronavirüs hamlesi
Dünya 04 Nisan Google'dan kritik koronavirüs hamlesi
Yarısı erkek yarısı dişi bir arı keşfedildi
Bilim ve Teknoloji 03 Nisan Yarısı erkek yarısı dişi bir arı keşfedildi
25 gramlık yüz siperliği geliştirildi
Bilim ve Teknoloji 03 Nisan 25 gramlık yüz siperliği geliştirildi
SpaceX'in rakibi iflas etti
Bilim ve Teknoloji 03 Nisan SpaceX'in rakibi iflas etti
Yeni koronavirüs aşısı testler için izin bekliyor
Bilim ve Teknoloji 03 Nisan Yeni koronavirüs aşısı testler için izin bekliyor