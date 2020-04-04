04 Nisan 2020 Cumartesi
E-Gazete
Cumhuriyet TV
IOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması
DOLAR
6,7324
EURO
7,2743
ALTIN
349,8831
Gündem
Yazarlar
Dünya
Ekonomi
Yaşam
Spor
Siyaset
Bilim ve Teknoloji
Foto Galeri
Video Galeri
Cumhuriyet'in Egesi
Marmara
Anadolu
Kitap
Pazar
Kültür-Sanat
Bölümler
Astroloji
Bilim ve Teknoloji
Cumhuriyet Ege
Çalışma Yaşamı
Çevre
Çizerler
Dünya
Eğitim
Ekonomi
Gezi
Kitap
Konser
Kültür-Sanat
Otomobil
Pazar Yazıları
Piyasalar
Sağlık
Sinema
Siyaset
Spor
Tiyatro
Türkiye
TV Rehberi
Uzay
Yaşam
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Bağlantılar
E-Gazete
Cumhuriyet Arşivi
Cumhuriyet Kitapları
Reklam
Künye
İletişim
Yayın İlkeleri
RSS
Uygulamalar
Gazete Manşetleri
Hava Durumu
Şans Oyunları
Milli Piyango
Galeriler
Video Galeri
Foto Galeri
MENÜ
ANASAYFA
YAZARLAR
GAZETE MANŞETLERİ
Ekler
Cumhuriyet'in Egesi
Cumhuriyet Marmara
Cumhuriyet Anadolu
Cumhuriyet Kitap
Cumhuriyet Pazar
Kültür-Sanat
Bölümler
Yazarlar
Olayların Ardındaki Gerçek
Emre Kongar
Mustafa Balbay
Orhan Bursalı
Zeynep Oral
Ergin Yıldızoğlu
Bedri Baykam
Olaylar ve Görüşler
Yazgülü Aldoğan
Barış Terkoğlu
Hikmet Altınkaynak
Enver Aysever
Mehmet Ali Güller
Gündem
Siyaset
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Piyasalar
Canlı Borsa
Otomobil
Çalışma Yaşamı
Kültür-Sanat
Sinema
Tiyatro
Kitap
Konser
Etkinlik
Çizerler
Spor
Futbol
Basketbol
Yazarlar
Diğer Sporlar
Yaşam
Gurme
Moda
Sürdürülebilir Yaşam
Yazarlar
Yeryüzü Sofraları
Bilim ve Teknoloji
Uzay
Eğitim
Sağlık
Foto Galeri
Video Galeri
Astroloji
Koç Burcu
Boğa Burcu
İkizler Burcu
Yengeç Burcu
Aslan Burcu
Başak Burcu
Terazi Burcu
Akrep Burcu
Yay Burcu
Oğlak Burcu
Kova Burcu
Balık Burcu
Çalışma Yaşamı
Çevre
Gezi
Pazar Yazıları
TV Rehberi
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Yayınlar
E-Gazete
Cumhuriyet Kitapları
Kurumsal
Reklam
Künye
Yayın İlkeleri
İletişim
Koronavirüs özel eki,PAZAR günü #Cumhuriyet ile ücretsiz
'Salgın sürecinde asgari ücretliden vergi alınmasın'
Evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle çıktım müdürüm
Metro saatleri 21.00'e çekildi!
Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 501'e yükseldi
Kaftancıoğlu: Fedakarlık yapmak da emekçiye bırakıldı
İtalya'da ölü sayısı 15 bini geçti
Valilikten toplu ulaşım kararı!
Bölek'in cenazesinde polis müdahalesi
İstanbul ve İzmir'den bedelliler için terhis açıklaması
Bakan, destekleri açıkladı
"Neden sokağa çıktın?" sorusuna böyle yanıt verdi
Bakan Koca, Bahçeli'nin önerisini canlı yayında reddetti
Koronavirüs bu ilçeye uğramadı
DOLAR
6,7324
%1,7701
EURO
7,2743
%0,6517
ALTIN
349,8831
%1,9815
Video
04 Nisan
Batman Cezaevi'nden dumanlar yükseldi: İsyan iddiası!
Spor
04 Nisan
1 milyar dolarlık ilk futbolcu
Türkiye
04 Nisan
Koronavirüs özel eki,PAZAR günü #Cumhuriyet ile ücretsiz
Türkiye
04 Nisan
'Salgın sürecinde asgari ücretliden vergi alınmasın'
Türkiye
04 Nisan
Evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle çıktım müdürüm
YAZARLAR
Erdal Sağlam
Bağış yoluyla parasal genişleme yapan Merkez Bankası
Olaylar Ve Görüşler
Eisenhower uyarmış mıydı?
Gülengül Altınsay
Gerçeklerin acı yüzü
Işık Kansu
Akla Dayalı Devlet
Miyase İlknur
Mansur Yavaş biraz yavaş!..
Öner Yağcı
Doğayla gelen
Deniz Yıldırım
Uzaktan eğitim için internet desteği şart
Barış Doster
Yurttaşın bağışı ve devletin yardımı
Mehmet Ali Güller
2020 petrol satrancı
Siyaset
04 Nisan
CHP Ankara İl Başkanı'ndan bağış tepkisi
Türkiye
04 Nisan
İnternetten maske sipariş etti, bitki çayı geldi
Türkiye
04 Nisan
Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
Türkiye
04 Nisan
"20 yaş altı 4 milyon kişi çalışmak zorunda!"
Türkiye
04 Nisan
Meteorolojiden İstanbul için turuncu uyarı!3 gün sürecek
Türkiye
04 Nisan
Düşünceye hapis
Türkiye
04 Nisan
Belediye başkanı kentin dert babasıdır
Kültür-Sanat
04 Nisan
Karantina Sohbetleri: Alican Yücesoy
Türkiye
04 Nisan
Mahsun Kırmızıgül'den Helin Bölek paylaşımı
Türkiye
04 Nisan
11 yıldır toplanmayan konsey!
Günün Gazete Manşetleri
Spor
Boateng Beşiktaş’ta kalacak mı?
Fenerbahçe’den 4 Nisan göndermesi
Belarus, ısrar etti oynuyor
Türkoğlu’ndan basketbol sezonu ile ilgili açıklama
Sivasspor’da 3 futbolcuya sokağa çıkma yasağı!
Barca'da 3. pozitif koronavirüs!
Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi?
Yaşam
Yaşam
Anne adayının Kovid-19 endişesi bebeğini etkileyebilir
Dünya
Koronavirüsün en son ulaşacağı ülke hangisi olur?
Sadeleşme
Koronavirüs, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Hamilelere korona uyarısı
Maske kullananlar dikkat!
Odaklanmada güçlük çeken çocuklar için öneriler
Yaşam
Anne adayının Kovid-19 endişesi bebeğini etkileyebilir
Dünya
Koronavirüsün en son ulaşacağı ülke hangisi olur?
Yaşam
Karantina günlerinde kilo almamak için 9 öneri
Video
Doktor Öz., Nusret'in cinsel ilişki sorusuna yanıt verdi
Yaşam
İkiz bebeklere 'Kovid' ve 'Korona' ismi koydular
Video
Tüm Videolar
Antalya'da dikkat çeken görüntü
Manisa'da kan donduran görüntüler!
Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı
Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
Show TV gerçek olmayan paylaşımı haber yaptı!
Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi
Koronavirüsü yendi! Bu görüntüleri paylaştı
Ekonomi
Türkiye
04 Nisan
Türkiye'ye 3 yılda giren para 3 ayda buhar oldu
Türkiye
03 Nisan
Tepkilerin ardından EPDK'den yeni açıklama
Ekonomi
03 Nisan
Dün 14 kuruş indirim bugün 20 kuruş zam!
Türkiye
03 Nisan
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni karar
Siyaset
03 Nisan
"İşten çıkarmalar yasaklanmalı"
Ekonomi
03 Nisan
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Dünya
Dünya
04 Nisan
Çinli profesör: Koronavirüs geleceği yakınlaştırdı
Dünya
04 Nisan
Rusya koronavirüs aşısı için tarih verdi!
Dünya
04 Nisan
Japonya koronavirüse iyi gelen ilacı ücretsiz dağıtacak
Dünya
04 Nisan
Rusya’da 235 çocukta koronavirüs tespit edildi
Dünya
04 Nisan
Koronayla mücadele eden hastaneleri hedef alıyorlar
Dünya
04 Nisan
İspanya'dan koronavirüs kararı!
Foto Galerisi
Tümü
Karantina yurtlarından tahliye başladı
Koronavirüs günlerinde İstanbul
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklar
Kışlalarda yeni dönem
Kapalıçarşı esnafı sağlık kontrolünden geçirildi
Akıllı telefonlar nasıl temizlenmeli?
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
04 Nisan
İstanbul Bienali’nden haftada iki film
Kültür-Sanat
04 Nisan
Bodrum Belediyesi’nden evlere kitap servisi
Kültür-Sanat
03 Nisan
Soul efsanesi Bill Withers hayata veda etti
Kültür-Sanat
03 Nisan
Zuhal Olcay ve Hüsnü Arkan’dan ‘Eyvallah’
Kültür-Sanat
03 Nisan
ŞARLO HİTLER’E KARŞI
Kültür-Sanat
02 Nisan
Karantina Ekranı: “ZeroZeroZero”
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
04 Nisan
Zoom'dan güncelleme açıklaması
Dünya
04 Nisan
Google'dan kritik koronavirüs hamlesi
Bilim ve Teknoloji
03 Nisan
Yarısı erkek yarısı dişi bir arı keşfedildi
Bilim ve Teknoloji
03 Nisan
25 gramlık yüz siperliği geliştirildi
Bilim ve Teknoloji
03 Nisan
SpaceX'in rakibi iflas etti
Bilim ve Teknoloji
03 Nisan
Yeni koronavirüs aşısı testler için izin bekliyor
Künye
Yayın İlkeleri
İletişim
RSS
IOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması