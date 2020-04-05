  • DOLAR 6,7324 %1,7701
  • EURO 7,2743 %0,6517
  • ALTIN 349,8831 %1,9815
Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı
Foto Galeri 05 Nisan Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı
Koronavirüse yakalandığını duyurdu
Türkiye 05 Nisan Koronavirüse yakalandığını duyurdu

YAZARLAR

Emre Kongar Örtülü af ne getir(m)iyor? Emre Kongar
Mustafa Balbay İktidarı yaşat ki devlet yaşasın! Mustafa Balbay
Orhan Bursalı Serbest piyasa ekonomisinde değiliz, halka, çalışanlara ücretsiz maske ve koruma! Orhan Bursalı
Olaylar Ve Görüşler 5 Nisan Avukatlar Günü ve İstanbul Barosu
Özdemir İnce Kadınların adam sayılması Özdemir İnce
Zülal Kalkandelen Ne yapacağız? Zülal Kalkandelen
Olayların Ardındaki Gerçek Olayların ardındaki gerçek: Rakamlar korkunç boyutta Olayların Ardındaki Gerçek
Nilgün Cerrahoğlu Küreselleşmenin enkazı Nilgün Cerrahoğlu
Işıl Özgentürk Virüsle söyleşi (Korona günlüğü - 3) Işıl Özgentürk
Mine G. Kırıkkanat Despotun ölümü Mine G. Kırıkkanat
Zeynep Oral ​​​​Kaç türkü, kaç ölüm eder? Zeynep Oral
Ahmet Tan Hepimiz Hamlet’iz Ahmet Tan
Salgının faturası onlara kesildi!
Türkiye 05 Nisan Salgının faturası onlara kesildi!
Türkiye 05 Nisan "Kapsam dışı işyeri beyan etsin"
Metro saatleri 21.00'e çekildi!
Türkiye 04 Nisan Metro saatleri 21.00'e çekildi!
Kaş’ta orman yangını: Makilik ve zeytinlikler yandı
Türkiye 05 Nisan Kaş’ta orman yangını: Makilik ve zeytinlikler yandı
Meslek liseliler ‘evde kalamıyor’
Türkiye 05 Nisan Meslek liseliler ‘evde kalamıyor’
Kerpiç evin altında kalan iki çocuk yaşamını yitirdi
Türkiye 05 Nisan Kerpiç evin altında kalan iki çocuk yaşamını yitirdi
Karantinada alışveriş raporu
Türkiye 05 Nisan Karantinada alışveriş raporu
Beşiktaş'ta lüks gezi teknesi battı
Türkiye 05 Nisan Beşiktaş'ta lüks gezi teknesi battı
Nostaljik tramvay seferlerine ara veriyor
Türkiye 05 Nisan Nostaljik tramvay seferlerine ara veriyor
Balkondan balkona “isim-şehir” oynadılar
Türkiye 05 Nisan Balkondan balkona “isim-şehir” oynadılar
Günün Gazete Manşetleri
E-Gazete Cumhuriyet
Cumhuriyet Kitapları

Spor

Dorukhan, menajer kurbanı Dorukhan, menajer kurbanı
Emre: Türk futbolu adına kara bir gündü Emre: Türk futbolu adına kara bir gündü
Boateng Beşiktaş’ta kalacak mı? Boateng Beşiktaş’ta kalacak mı?
İngiliz devi pes dedi İngiliz devi pes dedi
Fenerbahçe’den 4 Nisan göndermesi Fenerbahçe’den 4 Nisan göndermesi
Belarus, ısrar etti oynuyor Belarus, ısrar etti oynuyor
Türkoğlu’ndan basketbol sezonu ile ilgili açıklama Türkoğlu’ndan basketbol sezonu ile ilgili açıklama

Yaşam

'Barış Gelini:' Pippa Bacca'nın hayatı beyazperdede 'Barış Gelini:' Pippa Bacca'nın hayatı beyazperdede
Ata Demirer, yandaş gazeteyle böyle dalga geçti
Resmi nikah 65 yaş yasağına takıldı Resmi nikah 65 yaş yasağına takıldı
Ekolojik yaşam önerileri Ekolojik yaşam önerileri
Binlerce kitap sanal ortamda Binlerce kitap sanal ortamda
Hamilelere korona uyarısı TürkiyeHamilelere korona uyarısı
Maske kullananlar dikkat! TürkiyeMaske kullananlar dikkat!
Odaklanmada güçlük çeken çocuklar için öneriler YaşamOdaklanmada güçlük çeken çocuklar için öneriler

Video Tüm Videolar

Cumhuriyet TV
Antalya'da dikkat çeken görüntü Antalya'da dikkat çeken görüntü
Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!
Manisa'da kan donduran görüntüler! Manisa'da kan donduran görüntüler!
Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı
Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
Show TV gerçek olmayan paylaşımı haber yaptı!
Show TV gerçek olmayan paylaşımı haber yaptı!
Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi
Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi
Koronavirüsü yendi! Bu görüntüleri paylaştı
Koronavirüsü yendi! Bu görüntüleri paylaştı

Ekonomi

Genç, evde ve güvencesiz
Türkiye 05 Nisan Genç, evde ve güvencesiz
Türkiye'ye 3 yılda giren para 3 ayda buhar oldu
Türkiye 04 Nisan Türkiye'ye 3 yılda giren para 3 ayda buhar oldu
Tepkilerin ardından EPDK'den yeni açıklama
Türkiye 03 Nisan Tepkilerin ardından EPDK'den yeni açıklama
Dün 14 kuruş indirim bugün 20 kuruş zam!
Ekonomi 03 Nisan Dün 14 kuruş indirim bugün 20 kuruş zam!
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni karar
Türkiye 03 Nisan Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni karar
Siyaset 03 Nisan "İşten çıkarmalar yasaklanmalı"

Dünya

Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 19 ölü
Dünya 05 Nisan Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 19 ölü
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 bin 784’e yükseldi!
Dünya 05 Nisan Koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 bin 784’e yükseldi!
Kovid-19 önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Dünya 05 Nisan Kovid-19 önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
İtalya'da ölü sayısı 15 bini geçti
Dünya 04 Nisan İtalya'da ölü sayısı 15 bini geçti
Çinli profesör: Koronavirüs geleceği yakınlaştırdı
Dünya 04 Nisan Çinli profesör: Koronavirüs geleceği yakınlaştırdı
Rusya koronavirüs aşısı için tarih verdi!
Dünya 04 Nisan Rusya koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Foto Galerisi Tümü

Karantina yurtlarından tahliye başladı
Karantina yurtlarından tahliye başladı
Koronavirüs günlerinde İstanbul
Koronavirüs günlerinde İstanbul
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklar
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklar
Kışlalarda yeni dönem
Kışlalarda yeni dönem
Kapalıçarşı esnafı sağlık kontrolünden geçirildi
Kapalıçarşı esnafı sağlık kontrolünden geçirildi
Akıllı telefonlar nasıl temizlenmeli?
Akıllı telefonlar nasıl temizlenmeli?

Kültür ve Sanat

İstanbul Bienali’nden haftada iki film
Kültür-Sanat 04 Nisan İstanbul Bienali’nden haftada iki film
Bodrum Belediyesi’nden evlere kitap servisi
Kültür-Sanat 04 Nisan Bodrum Belediyesi’nden evlere kitap servisi
Soul efsanesi Bill Withers hayata veda etti
Kültür-Sanat 03 Nisan Soul efsanesi Bill Withers hayata veda etti
Zuhal Olcay ve Hüsnü Arkan’dan ‘Eyvallah’
Kültür-Sanat 03 Nisan Zuhal Olcay ve Hüsnü Arkan’dan ‘Eyvallah’
Bağışı tekelleştirmek siyasi rant ve çözüm...
Yazarlar 03 Nisan Bağışı tekelleştirmek siyasi rant ve çözüm...
ŞARLO HİTLER’E KARŞI
Kültür-Sanat 03 Nisan ŞARLO HİTLER’E KARŞI

Bilim ve Teknoloji

ODTÜ'den ücretsiz yüz ve el koruma tasarımları
Bilim ve Teknoloji 05 Nisan ODTÜ'den ücretsiz yüz ve el koruma tasarımları
Zoom'dan güncelleme açıklaması
Bilim ve Teknoloji 04 Nisan Zoom'dan güncelleme açıklaması
Google'dan kritik koronavirüs hamlesi
Dünya 04 Nisan Google'dan kritik koronavirüs hamlesi
Yarısı erkek yarısı dişi bir arı keşfedildi
Bilim ve Teknoloji 03 Nisan Yarısı erkek yarısı dişi bir arı keşfedildi
25 gramlık yüz siperliği geliştirildi
Bilim ve Teknoloji 03 Nisan 25 gramlık yüz siperliği geliştirildi
SpaceX'in rakibi iflas etti
Bilim ve Teknoloji 03 Nisan SpaceX'in rakibi iflas etti