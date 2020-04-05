05 Nisan 2020 Pazar
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93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
CHP'li Kaftancıoğlu dizi setlerine dikkat çekti
18-20 yaş sokağa çıkma yasağıyla ilgili ek genelge
'Ahlat'taki Saray inşaatı tam gaz devam'
Çapa Tıp Fakültesi profesörü yaşamını yitirdi
İşsizlik rekor kırabilir
Nüfus müdürlükleri tehlike saçıyor
Koronavirüse yakalandığını duyurdu
Tehlikeli seçenek
"Kampanya yerine KDV’yi sıfırla"
Maske savaşları
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Türkiye
05 Nisan
Athena Gökhan'dan iktidara mesaj! Kimdir vatan haini?
Yaşam
05 Nisan
Hadise'nin ablasından "Şiddete maruz kaldım" iması
Türkiye
05 Nisan
93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Türkiye
05 Nisan
Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
Siyaset
05 Nisan
CHP'li Kaftancıoğlu dizi setlerine dikkat çekti
YAZARLAR
Emre Kongar
Örtülü af ne getir(m)iyor?
Mustafa Balbay
İktidarı yaşat ki devlet yaşasın!
Orhan Bursalı
Serbest piyasa ekonomisinde değiliz, halka, çalışanlara ücretsiz maske ve koruma!
Olaylar Ve Görüşler
5 Nisan Avukatlar Günü ve İstanbul Barosu
Özdemir İnce
Kadınların adam sayılması
Zülal Kalkandelen
Ne yapacağız?
Olayların Ardındaki Gerçek
Olayların ardındaki gerçek: Rakamlar korkunç boyutta
Nilgün Cerrahoğlu
Küreselleşmenin enkazı
Işıl Özgentürk
Virüsle söyleşi (Korona günlüğü - 3)
Mine G. Kırıkkanat
Despotun ölümü
Zeynep Oral
Kaç türkü, kaç ölüm eder?
Feyzi Açıkalın
Distopyada korku üretimi
Ahmet Tan
Hepimiz Hamlet’iz
Türkiye
05 Nisan
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Türkiye
05 Nisan
Kronik hastalığı olan çocuklar için kritik uyarı
Türkiye
05 Nisan
5 Nisan Avukatlar Günü ve İstanbul Barosu
Türkiye
05 Nisan
Ankara'da 5 semt pazarı kapatıldı
Türkiye
05 Nisan
Ceren Damar davasında karara itiraz!
Türkiye
05 Nisan
Markette okey ve tavla oynayanlara ceza
Türkiye
05 Nisan
Salgının faturası onlara kesildi!
Türkiye
05 Nisan
"Kapsam dışı işyeri beyan etsin"
Türkiye
04 Nisan
Metro saatleri 21.00'e çekildi!
Türkiye
05 Nisan
Kaş’ta orman yangını: Makilik ve zeytinlikler yandı
Günün Gazete Manşetleri
Spor
Mustafa Denizli’den “Sezon ne zaman başlar” açıklaması
Maradona’dan 10 numara hareket
Dorukhan, menajer kurbanı
Emre: Türk futbolu adına kara bir gündü
Beşiktaş'tan “İyi ki doğdun Süleyman Seba” mesajı
İngiliz devi pes dedi
Belarus, ısrar etti oynuyor
Yaşam
Cumhuriyet Pazar
Sadeleşme
Türkiye
Koronavirüs, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
'Barış Gelini:' Pippa Bacca'nın hayatı beyazperdede
Resmi nikah 65 yaş yasağına takıldı
Ekolojik yaşam önerileri
Binlerce kitap sanal ortamda
Cumhuriyet Pazar
Sadeleşme
Türkiye
Koronavirüs, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Türkiye
Hamilelere korona uyarısı
Türkiye
Maske kullananlar dikkat!
Yaşam
Odaklanmada güçlük çeken çocuklar için öneriler
Video
Tüm Videolar
Antalya'da dikkat çeken görüntü
Manisa'da kan donduran görüntüler!
Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı
Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
Show TV gerçek olmayan paylaşımı haber yaptı!
Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi
Koronavirüsü yendi! Bu görüntüleri paylaştı
Ekonomi
Türkiye
05 Nisan
‘Çalışanı koru’ çağrısı
Türkiye
05 Nisan
Genç, evde ve güvencesiz
Türkiye
04 Nisan
Türkiye'ye 3 yılda giren para 3 ayda buhar oldu
Türkiye
03 Nisan
Tepkilerin ardından EPDK'den yeni açıklama
Ekonomi
03 Nisan
Dün 14 kuruş indirim bugün 20 kuruş zam!
Türkiye
03 Nisan
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni karar
Dünya
Dünya
05 Nisan
Corbyn’in liderliği solu güçlendirdi
Dünya
05 Nisan
Beş otobüs şoförü koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünya
05 Nisan
Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 19 ölü
Dünya
05 Nisan
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 bin 784’e yükseldi!
Dünya
05 Nisan
Kovid-19 önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Dünya
04 Nisan
İtalya'da ölü sayısı 15 bini geçti
Foto Galerisi
Tümü
İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü
Karantina yurtlarından tahliye başladı
Koronavirüs günlerinde İstanbul
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklar
Kışlalarda yeni dönem
Kapalıçarşı esnafı sağlık kontrolünden geçirildi
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
04 Nisan
İstanbul Bienali’nden haftada iki film
Kültür-Sanat
04 Nisan
Bodrum Belediyesi’nden evlere kitap servisi
Kültür-Sanat
03 Nisan
Soul efsanesi Bill Withers hayata veda etti
Kültür-Sanat
03 Nisan
Zuhal Olcay ve Hüsnü Arkan’dan ‘Eyvallah’
Yazarlar
03 Nisan
Bağışı tekelleştirmek siyasi rant ve çözüm...
Kültür-Sanat
03 Nisan
ŞARLO HİTLER’E KARŞI
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
12 bin kişi Ay'a ve Mars'a gitmek için başvuruda bulundu
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
ODTÜ'den ücretsiz yüz ve el koruma tasarımları
Bilim ve Teknoloji
04 Nisan
Zoom'dan güncelleme açıklaması
Dünya
04 Nisan
Google'dan kritik koronavirüs hamlesi
Bilim ve Teknoloji
03 Nisan
Yarısı erkek yarısı dişi bir arı keşfedildi
Bilim ve Teknoloji
03 Nisan
25 gramlık yüz siperliği geliştirildi
Künye
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