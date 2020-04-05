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Türkiye 05 Nisan 23 Nisan kutlanacak mı? Bakan'dan açıklama
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Yaşam 05 Nisan Hadise'nin ablasından "Şiddete maruz kaldım" iması
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Türkiye 05 Nisan Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
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Türkiye 05 Nisan Kerpiç evin altında kalan iki çocuk yaşamını yitirdi
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