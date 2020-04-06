06 Nisan 2020 Pazartesi
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“Digiturk, maç yayın ücretini alacak mı?”
Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor
Le Monde Diplomatique Türkiye yarın Cumhuriyet'le
Yaşamını yitirenlerin sayısı 574'e yükseldi
Ankara Üniversitesi açıkladı: Koronavirüs izole edildi!
Soylu ile Özgür Özel sosyal medyada birbirine girdi
İtalya'da 525 kişi daha yaşamını yitirdi
Almanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor!
22 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi
'Diyanet de Bilim Kurulu'na alınsın' talebi!
DSÖ uyardı! Türkiye'deki korkutucu oran...
Açlık grevindeki avukatlar ölüm orucuna başladı
CHP’li vekilden Cengiz Holding çıkışı
Biz Bize Yeteriz Türkiyem: ‘Emniyet tarifesi’
68 yaşındaki Prof. Dr. Hidayet Sarı koronavirüsü yendi
Ceyhan’da yeni belediye başkanı belli oldu
18-20 yaş sokağa çıkma yasağıyla ilgili ek genelge
İtalya’da hastalar sokaklarda yatırıldı!
Çapa Tıp Fakültesi profesörü yaşamını yitirdi
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Dünya
05 Nisan
İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırıldı
Türkiye
05 Nisan
Petekkaya'dan tepki çeken İmamoğlu paylaşımına açıklama
Siyaset
05 Nisan
“Digiturk, maç yayın ücretini alacak mı?”
Türkiye
05 Nisan
Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor
Türkiye
05 Nisan
Le Monde Diplomatique Türkiye yarın Cumhuriyet'le
YAZARLAR
Emre Kongar
Örtülü af ne getir(m)iyor?
Mustafa Balbay
İktidarı yaşat ki devlet yaşasın!
Orhan Bursalı
Serbest piyasa ekonomisinde değiliz, halka, çalışanlara ücretsiz maske ve koruma!
Özdemir İnce
Kadınların adam sayılması
Zülal Kalkandelen
Ne yapacağız?
Olayların Ardındaki Gerçek
Olayların ardındaki gerçek: Rakamlar korkunç boyutta
Zeynep Oral
Kaç türkü, kaç ölüm eder?
Feyzi Açıkalın
Distopyada korku üretimi
Nilgün Cerrahoğlu
Küreselleşmenin enkazı
Işıl Özgentürk
Virüsle söyleşi (Korona günlüğü - 3)
Mine G. Kırıkkanat
Despotun ölümü
Ahmet Tan
Hepimiz Hamlet’iz
Türkiye
05 Nisan
Sokak hayvanları için genelge
Türkiye
05 Nisan
Emniyet verileri: Aile içi şiddet ise yüzde 38,2 arttı
Dünya
05 Nisan
ABD'de koronavirüs can almaya devam ediyor
Türkiye
05 Nisan
'Biz bize yeteriz' sloganıyla dolandırmaya çalıştılar
Ekonomi
05 Nisan
İŞKUR ödemesi alanlar için yeni uygulama
Türkiye
05 Nisan
HDP’den koronavirüse karşı “Kardeş Aile Kampanyası”
Türkiye
05 Nisan
Çorum'da bir köy daha karantinaya alındı
Türkiye
05 Nisan
Denize düşen sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu
Türkiye
05 Nisan
Kavga eden gruba sosyal mesafe cezası!
Türkiye
05 Nisan
'Ahlat'taki Saray inşaatı tam gaz devam'
Günün Gazete Manşetleri
Spor
Arda Turan: Galatasaray çağırmazsa tribünden desteklerim
Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti
Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi
Rooney: Futbolcular "günah keçisi" değil
“Beşiktaş, dargelirlinin dostudur”
Beşiktaş'ın sürpriz yabancı kararı: Gidebilirler
Fatih Hoca ‘Golleri atsan şampiyonluk kutluyorduk’ dedi
Yaşam
Türkiye
Kronik hastalığı olan çocuklar için kritik uyarı
Türkiye
Maske savaşları
Bozoğlu'ndan nezaket dersi
Yasak kaç kişiyi kapsıyor?
Athena Gökhan'dan iktidara mesaj! Kimdir vatan haini?
'Özel' çocuklar evlerinin penceresini umuda boyadı
Sharapova sosyal medyadan telefon numarasını verdi
Türkiye
Kronik hastalığı olan çocuklar için kritik uyarı
Türkiye
Maske savaşları
Türkiye
Nüfus müdürlükleri tehlike saçıyor
Sağlık
Sağlık sektöründe bilgi ağı gelişecek
Türkiye
Salgının faturası onlara kesildi!
Video
Tüm Videolar
Koronavirüse yakalanan radyocu: Böyle ölmek istemezseniz
Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'
"Neden sokağa çıktın?" sorusuna böyle yanıt verdi
Antalya'da dikkat çeken görüntü
Manisa'da kan donduran görüntüler!
Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı
Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
Ekonomi
Türkiye
05 Nisan
Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili açıklama
Türkiye
05 Nisan
'Turizm işçisinin mağduriyeti daha da derinleşecek'
Türkiye
05 Nisan
İşsizlik rekor kırabilir
Türkiye
05 Nisan
"Kampanya yerine KDV’yi sıfırla"
Türkiye
05 Nisan
‘Çalışanı koru’ çağrısı
Türkiye
05 Nisan
Genç, evde ve güvencesiz
Dünya
Dünya
05 Nisan
Tıp Danışmanı, sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Dünya
05 Nisan
New York'ta tıp öğrencilerine erken mezuniyet
Dünya
05 Nisan
"Avrupa için bir Marshall Planı'na ihtiyaç var"
Dünya
05 Nisan
2. Elizabeth ender konuşmalarından birini yapacak
Dünya
05 Nisan
Trump’tan canlı yayında korkutan açıklama!
Dünya
05 Nisan
Corbyn’in liderliği solu güçlendirdi
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Tümü
Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı
İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü
Karantina yurtlarından tahliye başladı
Koronavirüs günlerinde İstanbul
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklar
Kışlalarda yeni dönem
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
05 Nisan
Virüs reklam dünyasına hızlı bir giriş yaptı
Türkiye
05 Nisan
Adanalılar karnavalı balkonlarda kutladı
Kültür-Sanat
04 Nisan
İstanbul Bienali’nden haftada iki film
Kültür-Sanat
04 Nisan
Bodrum Belediyesi’nden evlere kitap servisi
Kültür-Sanat
03 Nisan
Soul efsanesi Bill Withers hayata veda etti
Kültür-Sanat
03 Nisan
Zuhal Olcay ve Hüsnü Arkan’dan ‘Eyvallah’
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
"Daha tehlikeli olabilir"
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
3 boyutlu yazıcı stokları tükendi
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
Google, konum verilerini açıklayacak
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
Koronavirüs dijital dönüşümü zorunlu kıldı
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
İYTE Kovid-19 için aşı çalışmalarına başladı
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
12 bin kişi Ay'a ve Mars'a gitmek için başvuruda bulundu
Künye
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