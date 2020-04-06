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Korona bulaştırdıkları gerekçesiyle yasaklandılar
Dünya 06 Nisan Korona bulaştırdıkları gerekçesiyle yasaklandılar
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