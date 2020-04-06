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İletişim
Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
Martta 14 işçi koronavirüsten yaşamını yitirdi
İkinci ‘bilim kurulu’ndaki 7 isim belli oldu!
THY tepki çeken uygulamadan geri adım attı
Devlet bize sahip çıkamadı diyecekler
Yurttaş sokağa çıkma yasağı istiyor
Koronanın yükü yurttaşa kalacak
Zoom kullanan öğretmenlerden para kesildi
İstanbul’un virüs problemi
"Boşanmak isteyenlerin sayısı 4 kat arttı"
Oyuncular Sendikası: ‘Setler bir süre daha başlamasın’
İl değiştiremeyince gelini üst geçitten aldı
İşte koronavirüse karşı başarılı olan iki ilaç
Evdeki yurttaş, yola köprüye para ödüyor
Türk Hava Kurumu ne var ne yok satıyor!
Veliler EBA’yı bırakıp kendi çözümlerini arıyor
Özel hastaneler Covid-19 için ücret almaya devam edecek
"Bu tedavi umut ışığı olabilir"
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Dünya
06 Nisan
Korona bulaştırdıkları gerekçesiyle yasaklandılar
Dünya
06 Nisan
'Kitlesel histeri' demişti!ABD'li pastör, koronadan öldü
Türkiye
06 Nisan
Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
Türkiye
06 Nisan
Martta 14 işçi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Sağlık
06 Nisan
İkinci ‘bilim kurulu’ndaki 7 isim belli oldu!
YAZARLAR
Orhan Bursalı
‘Yerli ve milli korona testi’ ve ‘Bilim Kurulu’ enflasyonu
Olaylar Ve Görüşler
Acının çocukları
Aykut Küçükkaya
Emeğin başkentinden yükselen çığlık...
Barış Terkoğlu
Evde kalın ama karantinaya alışmayın
Örsan K. Öymen
Post-virüs
Enver Aysever
Virüsle mücadele sınıfsaldır!
Mehmet Ali Güller
Karadeniz’de NATO’ya alan açma yanlışı
Şahin Aybek
Eğitim dünyayı değiştirmez; eğitim insanları değiştirir, insanlar da dünyayı değiştirir
Erdal Atabek
Küçük erik ağacı...
Ergin Yıldızoğlu
Rejim ülkeyi felakete sürüklüyor
Türkiye
06 Nisan
İstanbul’da toplu ulaşım yüzde 90 azaldı
Sağlık
06 Nisan
Koronavirüs ile polen alerjisi nasıl ayırt edilir?
Yaşam
06 Nisan
İngiliz çift İstanbul'da karavanlarında mahsur kaldı
Türkiye
06 Nisan
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Siyaset
06 Nisan
Sınırdaki kentlerde virüs korkusu
Türkiye
06 Nisan
'Korona muskası' yazan sahte hocaya suçüstü
Siyaset
06 Nisan
Salgın da Ahlat Sarayı inşaatını durduramadı
Türkiye
06 Nisan
Karantinadan kaçıp Rize’ye gitti: Kendini böyle savundu
Siyaset
05 Nisan
Soylu ile Özgür Özel sosyal medyada birbirine girdi
Türkiye
06 Nisan
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Günün Gazete Manşetleri
Spor
İşte Falette kararı
"Ligin kalan 8 haftası oynanmalı"
Sosyal mesafe şartıyla sahaya iniyor
“Digiturk, maç yayın ücretini alacak mı?”
Kruse ve Datome’den Türkiye’ye teşekkür
Arda Turan: Galatasaray çağırmazsa tribünden desteklerim
Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti
Yaşam
Türkiye
Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı
Türkiye
Oyuncu Deniz Uğur: Koronavirüs ailemizden can aldı
Sağlığınızı evden kontrol edin
Fiyat artışlarının sorumlusu eczacılar değil
Eşinin ayağı kabloya takılınca tüm çabası boşa gitti!
Mantı günü yapan Türklere para cezası
Türkiye
Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı
Türkiye
Oyuncu Deniz Uğur: Koronavirüs ailemizden can aldı
Dünya
Fotoğraflarla dünyanın koronavirüse karşı mücadelesi
Yaşam
Bozoğlu'ndan nezaket dersi
Türkiye
Yasak kaç kişiyi kapsıyor?
Video
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Koronavirüse yakalanan radyocu: Böyle ölmek istemezseniz
Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'
"Neden sokağa çıktın?" sorusuna böyle yanıt verdi
Antalya'da dikkat çeken görüntü
Manisa'da kan donduran görüntüler!
Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı
Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
Ekonomi
Ekonomi
06 Nisan
Gram altında son durum ne?
Türkiye
05 Nisan
Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili açıklama
Türkiye
05 Nisan
'Turizm işçisinin mağduriyeti daha da derinleşecek'
Türkiye
05 Nisan
İşsizlik rekor kırabilir
Türkiye
05 Nisan
"Kampanya yerine KDV’yi sıfırla"
Türkiye
05 Nisan
‘Çalışanı koru’ çağrısı
Dünya
Dünya
06 Nisan
İran'da koronadan can kaybı 3 bin 739'a yükseldi
Dünya
06 Nisan
İngiltere Başbakanının durumu açıklanandan daha ağır
Dünya
06 Nisan
Sayı her gün artıyor...
Dünya
05 Nisan
Almanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor!
Dünya
05 Nisan
Tıp Danışmanı, sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Dünya
05 Nisan
New York'ta tıp öğrencilerine erken mezuniyet
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Tümü
Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı
İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü
Karantina yurtlarından tahliye başladı
Koronavirüs günlerinde İstanbul
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklar
Kışlalarda yeni dönem
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
06 Nisan
Atatürk’ün Meclis konuşmaları yayımlandı
Kültür-Sanat
06 Nisan
Matt Simmons’dan ev konseri
Kültür-Sanat
06 Nisan
Fery’den ‘Veni Vidi Vici’
Kültür-Sanat
06 Nisan
Yeşilçam bir tık uzakta
Kültür-Sanat
06 Nisan
7. Koğuştaki Mucize Netflix’ten en çok izlenen film oldu
Kültür-Sanat
06 Nisan
Koronavirüsü atlatan Pink, hükümeti eleştirdi
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
"Daha tehlikeli olabilir"
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
3 boyutlu yazıcı stokları tükendi
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
Google, konum verilerini açıklayacak
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
Koronavirüs dijital dönüşümü zorunlu kıldı
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
İYTE Kovid-19 için aşı çalışmalarına başladı
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
12 bin kişi Ay'a ve Mars'a gitmek için başvuruda bulundu
Künye
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