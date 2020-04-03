03 Nisan 2020 Cuma
E-Gazete
Cumhuriyet TV
IOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması
DOLAR
6,6986
EURO
7,2247
ALTIN
347,5688
Gündem
Yazarlar
Dünya
Ekonomi
Yaşam
Spor
Siyaset
Bilim ve Teknoloji
Foto Galeri
Video Galeri
Cumhuriyet'in Egesi
Marmara
Anadolu
Kitap
Pazar
Kültür-Sanat
Bölümler
Astroloji
Bilim ve Teknoloji
Cumhuriyet Ege
Çalışma Yaşamı
Çevre
Çizerler
Dünya
Eğitim
Ekonomi
Gezi
Kitap
Konser
Kültür-Sanat
Otomobil
Pazar Yazıları
Piyasalar
Sağlık
Sinema
Siyaset
Spor
Tiyatro
Türkiye
TV Rehberi
Uzay
Yaşam
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Bağlantılar
E-Gazete
Cumhuriyet Arşivi
Cumhuriyet Kitapları
Reklam
Künye
İletişim
Yayın İlkeleri
RSS
Uygulamalar
Gazete Manşetleri
Hava Durumu
Şans Oyunları
Milli Piyango
Galeriler
Video Galeri
Foto Galeri
MENÜ
ANASAYFA
YAZARLAR
GAZETE MANŞETLERİ
Ekler
Cumhuriyet'in Egesi
Cumhuriyet Marmara
Cumhuriyet Anadolu
Cumhuriyet Kitap
Cumhuriyet Pazar
Kültür-Sanat
Bölümler
Yazarlar
Olayların Ardındaki Gerçek
Emre Kongar
Mustafa Balbay
Orhan Bursalı
Zeynep Oral
Ergin Yıldızoğlu
Bedri Baykam
Olaylar ve Görüşler
Yazgülü Aldoğan
Barış Terkoğlu
Hikmet Altınkaynak
Enver Aysever
Mehmet Ali Güller
Gündem
Siyaset
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Piyasalar
Canlı Borsa
Otomobil
Çalışma Yaşamı
Kültür-Sanat
Sinema
Tiyatro
Kitap
Konser
Etkinlik
Çizerler
Spor
Futbol
Basketbol
Yazarlar
Diğer Sporlar
Yaşam
Gurme
Moda
Sürdürülebilir Yaşam
Yazarlar
Yeryüzü Sofraları
Bilim ve Teknoloji
Uzay
Eğitim
Sağlık
Foto Galeri
Video Galeri
Astroloji
Koç Burcu
Boğa Burcu
İkizler Burcu
Yengeç Burcu
Aslan Burcu
Başak Burcu
Terazi Burcu
Akrep Burcu
Yay Burcu
Oğlak Burcu
Kova Burcu
Balık Burcu
Çalışma Yaşamı
Çevre
Gezi
Pazar Yazıları
TV Rehberi
Yazı Dizileri
Yerel Yönetimler
Yayınlar
E-Gazete
Cumhuriyet Kitapları
Kurumsal
Reklam
Künye
Yayın İlkeleri
İletişim
'Gar kararına' tepki: Asla vazgeçmeyeceğiz!
"Ankara Kuşu" tutuklandı
Dün 14 kuruş indirim bugün 20 kuruş zam!
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'bağış' resti!
Tepkilerin ardından EPDK'den yeni açıklama
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybetti
İstanbul ve Ankara'nın korona haritası!
İmamoğlu’ndan 3 isme suç duyurusu!
Diyanet'ten yeni 'Cuma namazı' açıklaması
Koronavirüsü nasıl yendiler?
Korona günlerinde AKP'li rektörden tepki çeken karar!
Rant hırsı dinmiyor
Ölüm orucundaki Helin Bölek yaşamını yitirdi
DOLAR
6,6986
%1,2592
EURO
7,2247
%-0,0350
ALTIN
347,5688
%1,3069
Ekonomi
03 Nisan
CHP'li Ağbaba'dan TÜİK'e kolonya tepkisi
Dünya
03 Nisan
"Salgının yayılmasına hazırlıklı olun"
Siyaset
03 Nisan
'Gar kararına' tepki: Asla vazgeçmeyeceğiz!
Türkiye
03 Nisan
"Ankara Kuşu" tutuklandı
Ekonomi
03 Nisan
Dün 14 kuruş indirim bugün 20 kuruş zam!
YAZARLAR
Emre Kongar
COVID-19, halk sağlığı ve Nusret Fişek
Şükran Soner
Kaynak vatandaşın cebinde yok..
Özgen Acar
Bağımlılık çağı (2)
Olaylar Ve Görüşler
Beethoven’ın zorbaya direnci
Özdemir İnce
Kadınlara seçme ve seçil(me)me hakkı
Zafer Arapkirli
Siyaset...
Mustafa Kemal Ulusu
Tarihi sınavdayız
Elçin Poyrazlar
9 başlıkta koronavirüs günlük hayatımızı nasıl değiştirecek?
Tuncay Mollaveisoğlu
Bağışı tekelleştirmek siyasi rant ve çözüm...
Jale Özgentürk
Doktordan hemşireye özel hastanelerde çalışan 300 bin sağlıkçının işi tehlikede, Özel hastaneleri devlet işletsin
Özlem Yüzak
‘Artık normale dönelim’ istiyoruz... Peki, normal ne?
Meriç Velidedeoğlu
Tekme
Mine Söğüt
Bir krala neden ihtiyacımız var?
Adnan Binyazar
Toplumsal bilinç
Sağlık
03 Nisan
Karantinadan kaçanlar hakkında arama emri çıkarılacak
Türkiye
03 Nisan
Korona günlerinde aşk: Hastanede evlendiler
Türkiye
03 Nisan
‘Gelmeyin’ uyarılarına rağmen 4 kilometrelik kuyruk!
Türkiye
03 Nisan
Kritik deprem uyarısı: Bu sadece bir kısmı...
Söyleşi
03 Nisan
Salgından sonra hayatımızın her alanı değişecek
Türkiye
03 Nisan
Emniyet'ten "başörtüsü" değişikliği
Türkiye
03 Nisan
Tahir Elçi cinayetinin iddianamesi kabul edildi
Siyaset
03 Nisan
İnfaz yasası teklifi Adalet Komisyonu'nda
Türkiye
03 Nisan
Bir doktor daha koronadan yaşamını yitirdi
Video
03 Nisan
Koronavirüs aşısı için tarih verildi!
Günün Gazete Manşetleri
Spor
Rıdvan Dilmen,TFF’nin ‘Haziran’ açıklaması için ne dedi?
İbrahimovic’ten emeklilik açıklaması
TFF’den açıklama! Ligler ne zaman başlayacak?
Trabzonspor'dan dolandırıcılık uyarısı
FIFA: Önce insan hayatı
Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi?
“Basketbol Şampiyonlar Ligi sağlığı ön plana koydu”
Yaşam
Türkiye
Hala Kurtarılacak Bir Dünya Varken, Hepimiz Greta'yız!
Türkiye
İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci Garları davasında karar!
Sunucu Burak Akkul'un durumu hakkında açıklama
Korona ne kadar ölümcül?
Oyuncu Cansın Çekili koronavirüse yakalandı
"Alo Fetva" hattına en çok koronavirüs sorusu soruldu
Hikâyenin sonunu kimse bilmiyor
Türkiye
Hala Kurtarılacak Bir Dünya Varken, Hepimiz Greta'yız!
Türkiye
İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci Garları davasında karar!
Video
Turizm kenti başkanlarıTdan ortak çağrı “Evinizde kalın”
Yaşam
Merdivenaltı estetik Kovid-19 sürecinde de etkili mi?
Yaşam
Koronavirüse karşı onkoloji hastaları nasıl beslenmeli?
Video
Tüm Videolar
Show TV gerçek olmayan paylaşımı haber yaptı!
Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi
Koronavirüsü yendi! Bu görüntüleri paylaştı
İzmir'de rezaletin görüntüsü! Polis otele baskın yaptı
Denetimde servis sürücüsüne ceza yağdı!
Karantina altında olan Boris Johson ilk kez görüntülendi
Dikkat çeken anons: Dinlemeseniz, ölüp gidesiniz
İmamoğlu paylaştı! Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız?
Antalya'da büyük rezillik! Polis baskın yaptı
Ekonomi
Türkiye
03 Nisan
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni karar
Siyaset
03 Nisan
"İşten çıkarmalar yasaklanmalı"
Ekonomi
03 Nisan
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye
03 Nisan
40 bin çay işçisi bu sene gelemiyor
Ekonomi
03 Nisan
Konut hesabı ödemelerinde esneklik sağlandı
Ekonomi
02 Nisan
İşçiye fonu yeter
Dünya
Dünya
03 Nisan
'Korona' yasağına "diktatörce" yorumu
Dünya
03 Nisan
İspanyol gribenden koronavirüse...
Dünya
03 Nisan
İngiltere'de son 24 saatte 684 kişi öldü
Dünya
03 Nisan
"Çin'in maskelerini ABD satın aldı" iddiasına yalanlama
Dünya
03 Nisan
ABD'li komutan korona nedeniyle görevden alındı
Dünya
03 Nisan
Maske ve test kiti için ülkelerin başvurduğu yöntemler
Foto Galerisi
Tümü
Karantina yurtlarından tahliye başladı
Koronavirüs günlerinde İstanbul
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklar
Kışlalarda yeni dönem
Kapalıçarşı esnafı sağlık kontrolünden geçirildi
Akıllı telefonlar nasıl temizlenmeli?
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
03 Nisan
Zuhal Olcay ve Hüsnü Arkan’dan ‘Eyvallah’
Kültür-Sanat
03 Nisan
ŞARLO HİTLER’E KARŞI
Kültür-Sanat
02 Nisan
Karantina Ekranı: “ZeroZeroZero”
Kültür-Sanat
02 Nisan
Mine Söğüt'ten Karanlık Masallar
Kültür-Sanat
02 Nisan
24. Uluslararası Ankara Caz Festivali "online" yapılacak
Kültür-Sanat
02 Nisan
Marsalis biraderlerin babası da COVID-19 kurbanı
Bilim ve Teknoloji
Dünya
03 Nisan
Google Türkiye’nin "hareketlilik" raporunu duyurdu
Bilim ve Teknoloji
03 Nisan
Yarısı erkek yarısı dişi bir arı keşfedildi
Bilim ve Teknoloji
03 Nisan
Ultraviyole ışınlarıyla Kovid-19'u öldürdüler
Bilim ve Teknoloji
03 Nisan
25 gramlık yüz siperliği geliştirildi
Bilim ve Teknoloji
03 Nisan
SpaceX'in rakibi iflas etti
Bilim ve Teknoloji
03 Nisan
Yeni koronavirüs aşısı testler için izin bekliyor
Künye
Yayın İlkeleri
İletişim
RSS
IOS Mobil Uygulaması
Android Mobil Uygulaması