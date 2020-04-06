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İletişim
Koronavirüse yakalanan sunucu Burak Akkul’dan yeni haber
86 yaşında koronavirüsü yendi, beyin kanaması geçirdi
Sadece nöbetçi mahkemeler çalışacak
Erdoğan, canlı yayında konuşuyor
Yargıtay'dan koronavirüs için emsal olabilecek karar
TTB'den önemli maske ve eldiven uyarısı
TBMM 100. yıl kutlamaları iptal edildi
'Can kaybı artıyor, giriş çıkış acilen yasaklanmalı!'
TRT'ye bağlandı, vaka sayısını açıkladı
ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bine yaklaşıyor
Koronada gizli tehlike: 5 kişiden 4’ünde...
Gıda ve tarım sektörü için risk barındırıyor mu?
THY tepki çeken uygulamadan geri adım attı
İmmün plazma yöntemiyle Kovid-19 tedavisine başlandı
Yeni bir dönem başlıyor
Zoom kullanan öğretmenlerden para kesildi
Yurttaş sokağa çıkma yasağı istiyor
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Söyleşi
06 Nisan
Koronanın yükü yurttaşa kalacak
Türkiye
06 Nisan
İstanbul’da 4 binada karantina kararı!
Türkiye
06 Nisan
Koronavirüse yakalanan sunucu Burak Akkul’dan yeni haber
Yaşam
06 Nisan
86 yaşında koronavirüsü yendi, beyin kanaması geçirdi
Türkiye
06 Nisan
Sadece nöbetçi mahkemeler çalışacak
YAZARLAR
Orhan Bursalı
‘Yerli ve milli korona testi’ ve ‘Bilim Kurulu’ enflasyonu
Olaylar Ve Görüşler
Acının çocukları
Aykut Küçükkaya
Emeğin başkentinden yükselen çığlık...
Barış Terkoğlu
Evde kalın ama karantinaya alışmayın
Örsan K. Öymen
Post-virüs
Enver Aysever
Virüsle mücadele sınıfsaldır!
Mehmet Ali Güller
Karadeniz’de NATO’ya alan açma yanlışı
Şahin Aybek
Eğitim dünyayı değiştirmez; eğitim insanları değiştirir, insanlar da dünyayı değiştirir
Erdal Atabek
Küçük erik ağacı...
Ergin Yıldızoğlu
Rejim ülkeyi felakete sürüklüyor
Türkiye
06 Nisan
Adalet Bakanı Gül:12'si hakim 67 personel korona pozitif
Türkiye
06 Nisan
Kızının koronavirüs testi pozitif çıkt
Türkiye
06 Nisan
"500 bin aileye ulaşacak şekilde kendimizi hazırlıyoruz"
Yaşam
06 Nisan
'Burhan Amca' hastaneye kaldırıldı
Türkiye
06 Nisan
Sağlık kuruluşlarına girişlerde de maske takmak zorunlu!
Türkiye
06 Nisan
"20 yaş altında çalışan 4 milyon insan var" iddiası
Siyaset
06 Nisan
İmamoğlu'ndan sosyal yardım açıklaması
Türkiye
06 Nisan
'Kasayı tüketip, milletin bağışına göz dikmişler'
Türkiye
06 Nisan
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı!
Türkiye
06 Nisan
Bakan Selçuk'tan bursluluk sınavına ilişkin açıklama
Günün Gazete Manşetleri
Spor
Beşiktaş lig tescili istedi
İşte Falette kararı
Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
"Ligin kalan 8 haftası oynanmalı"
Sosyal mesafe şartıyla sahaya iniyor
Trabzonsporlu futbolculardan örnek hareket
Kruse ve Datome’den Türkiye’ye teşekkür
Yaşam
Sağlık
Fiyat artışlarının sorumlusu eczacılar değil
Türkiye
Maske ve eldiven takarken dikkat edilmesi gerekenler
Çöp torbası giyerek korunmaya çalışan sağlıkçılar!
Evde antrenman yaparken dikkat edilmesi gerekenler
İspanya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek yer
Uzmanı uyardı: "Entübasyona bağlı sorunlar çıkabilir"
Koronavirüsü atlatan iş insanı zor süreci böyle anlattı
Sağlık
Fiyat artışlarının sorumlusu eczacılar değil
Türkiye
Maske ve eldiven takarken dikkat edilmesi gerekenler
Yaşam
Eşinin ayağı kabloya takılınca tüm çabası boşa gitti!
Dünya
Mantı günü yapan Türklere para cezası
Türkiye
Oyuncu Deniz Uğur: Koronavirüs ailemizden can aldı
Video
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Koronavirüse yakalanan radyocu: Böyle ölmek istemezseniz
Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'
"Neden sokağa çıktın?" sorusuna böyle yanıt verdi
Antalya'da dikkat çeken görüntü
Manisa'da kan donduran görüntüler!
Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı
Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
Ekonomi
Siyaset
06 Nisan
Türk Hava Kurumu ne var ne yok satıyor!
Türkiye
06 Nisan
100 milyonlarca dolarlık ürün depolarda kaldı
Türkiye
06 Nisan
Rus üreticiler Türkiye'den domates istemiyor
Türkiye
06 Nisan
DİKKAT: Benzine bu gece yeni zam geliyor
Türkiye
06 Nisan
200 bin kişinin kredi borcu ertelendi
Ekonomi
06 Nisan
Gram altında son durum ne?
Dünya
Dünya
06 Nisan
Almanya okul ve dükkanların açılacağı tarihi açıkladı
Dünya
06 Nisan
Çin'de vaka sayıları 300'ün altına indi
Dünya
06 Nisan
İtalya'da dört hafta içinde hangi önlemler alındı?
Dünya
06 Nisan
İşte koronavirüse karşı başarılı olan iki ilaç
Dünya
06 Nisan
'Kitlesel histeri' demişti!ABD'li pastör, koronadan öldü
Dünya
06 Nisan
Korona bulaştırdıkları gerekçesiyle yasaklandılar
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Tümü
Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı
İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü
Karantina yurtlarından tahliye başladı
Koronavirüs günlerinde İstanbul
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklar
Kışlalarda yeni dönem
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
06 Nisan
Oyuncular Sendikası: ‘Setler bir süre daha başlamasın’
Kültür-Sanat
06 Nisan
Atatürk’ün Meclis konuşmaları yayımlandı
Kültür-Sanat
06 Nisan
Matt Simmons’dan ev konseri
Kültür-Sanat
06 Nisan
Fery’den ‘Veni Vidi Vici’
Kültür-Sanat
06 Nisan
Yeşilçam bir tık uzakta
Kültür-Sanat
06 Nisan
7. Koğuştaki Mucize Netflix’ten en çok izlenen film oldu
Bilim ve Teknoloji
Türkiye
06 Nisan
"Bu tedavi umut ışığı olabilir"
Bilim ve Teknoloji
06 Nisan
Zoom kullanırken dikkat!
Bilim ve Teknoloji
06 Nisan
Teknopark girişimcilere katkı sağlayacak
Bilim ve Teknoloji
06 Nisan
Parolalar tamamen kalkabilir
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
"Daha tehlikeli olabilir"
Bilim ve Teknoloji
05 Nisan
3 boyutlu yazıcı stokları tükendi
Künye
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