  • DOLAR 6,7600 %-0,3303
  • EURO 7,3517 %0,4187
  • ALTIN 359,8743 %-0,6829
Elektrik dağıtım şirketleri Erdoğan'ı dinlemedi
Siyaset 07 Nisan Elektrik dağıtım şirketleri Erdoğan'ı dinlemedi
Yerli ve milli koronavirüs testi ne durumda?
Türkiye 07 Nisan Yerli ve milli koronavirüs testi ne durumda?

YAZARLAR

Erdal Sağlam Piyasalarda ‘acil dış kaynak’ tedirginliği Erdal Sağlam
Emre Kongar COVID-19, bilim ve siyaset Emre Kongar
Mustafa Balbay Prof. Pasteur… Prof. Ovalı… Mustafa Balbay
Orhan Bursalı Türkiye’de virüs başarısızlığı, 60 yaş altı ölüm neden fazla, yardımlar kime? Orhan Bursalı
Şükran Soner Petrol savaşlarından maske savaşlarına Şükran Soner
Özgen Acar Bilgisayar Bağımlılığı (3) Özgen Acar
Erol Manisalı Düşman virüs mü, muhalefet mi? Erol Manisalı
Dikmen Gürün Sözün bittiği yerde miyiz? Dikmen Gürün
Olaylar Ve Görüşler İnfaz Yasası’ndaki değişiklik anayasaya aykırı
Özdemir İnce Karantina günleri Özdemir İnce
Zülal Kalkandelen Çok cepheli direniş Zülal Kalkandelen
Arif Kızılyalın Mustafa Denizli’nin başucu kitabı Arif Kızılyalın
İsmet Aktekin Tyler Boyd neden Trump'ı dinlemedi? İsmet Aktekin
Huawei ve Microsoft'a '5G' davası
Türkiye 07 Nisan Huawei ve Microsoft'a '5G' davası
Başsavcılıktan örnek talep
Türkiye 07 Nisan Başsavcılıktan örnek talep
Türkiye, tanı ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
Sağlık 07 Nisan Türkiye, tanı ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
Araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine ceza
Türkiye 07 Nisan Araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine ceza
Dünyada Kovid-19'u atlatanların sayısı 285 bini aştı
Dünya 07 Nisan Dünyada Kovid-19'u atlatanların sayısı 285 bini aştı
CHP'li Gürer:
Türkiye 07 Nisan CHP'li Gürer: "İkramiye sağlıkçılara ayrımsız verilsin"
İstanbul Eczacı Odası: Eczacılara özür borcunuz var
Türkiye 07 Nisan İstanbul Eczacı Odası: Eczacılara özür borcunuz var
Ücretsiz maske temini e-Devlet’ten nasıl yapılır?
Türkiye 07 Nisan Ücretsiz maske temini e-Devlet’ten nasıl yapılır?
‘Hastaneleri açın’
Türkiye 07 Nisan ‘Hastaneleri açın’
Hint keneviri yetiştirdi, 'dışarı çıkamadım, ektim'
Türkiye 07 Nisan Hint keneviri yetiştirdi, 'dışarı çıkamadım, ektim'
Günün Gazete Manşetleri
E-Gazete Cumhuriyet
Cumhuriyet Kitapları

Spor

Fatih Terim’in son koronavirüs testinin sonucu Fatih Terim’in son koronavirüs testinin sonucu
Fenerbahçe’de sportif direktörlük devam edecek mi? Fenerbahçe’de sportif direktörlük devam edecek mi?
FIFA’da rüşvet skandalı FIFA’da rüşvet skandalı
Trabzonspor’da ikinci uzutma! Trabzonspor’da ikinci uzutma!
Beşiktaş futbolcularla masaya oturuyor Beşiktaş futbolcularla masaya oturuyor
Falcao’dan 45 saniyede 106 mekik Falcao’dan 45 saniyede 106 mekik
Liverpool’un emekçi tarafı galip geldi Liverpool’un emekçi tarafı galip geldi

Yaşam

"Evde kalanlar günde 3 saat 'dijital diyet' yapsın"
Küresel vahşi hayvan ticaretine karşı ne yapılabilir? Küresel vahşi hayvan ticaretine karşı ne yapılabilir?
TTB'den önemli maske ve eldiven uyarısı TTB'den önemli maske ve eldiven uyarısı
Gıda ve tarım sektörü için risk barındırıyor mu? Gıda ve tarım sektörü için risk barındırıyor mu?
Çöp torbası giyerek korunmaya çalışan sağlıkçılar! Çöp torbası giyerek korunmaya çalışan sağlıkçılar!
Yeni bir dönem başlıyor Cumhuriyet PazarYeni bir dönem başlıyor
Uzmanı uyardı: YaşamUzmanı uyardı: "Entübasyona bağlı sorunlar çıkabilir"
Koronavirüsü atlatan iş insanı zor süreci böyle anlattı YaşamKoronavirüsü atlatan iş insanı zor süreci böyle anlattı

Video Tüm Videolar

Cumhuriyet TV
Evde karantinaya girmek istedi, eşi eve almadı Evde karantinaya girmek istedi, eşi eve almadı
Cami hoparlöründen şiveli 'evde kalın' anonsu güldürdü Cami hoparlöründen şiveli 'evde kalın' anonsu güldürdü
TRT'ye bağlandı, vaka sayısını açıkladı TRT'ye bağlandı, vaka sayısını açıkladı
Koronavirüse yakalanan radyocu: Böyle ölmek istemezseniz Koronavirüse yakalanan radyocu: Böyle ölmek istemezseniz
Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı' Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'
"Neden sokağa çıktın?" sorusuna böyle yanıt verdi
Antalya'da dikkat çeken görüntü
Antalya'da dikkat çeken görüntü
Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!
Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!
Manisa'da kan donduran görüntüler!
Manisa'da kan donduran görüntüler!

Ekonomi

Altında yükseliş devam ediyor: İşte son rakamlar
Ekonomi 07 Nisan Altında yükseliş devam ediyor: İşte son rakamlar
Kovid-19 salgınının en çok etkilediği sektörler
Ekonomi 07 Nisan Kovid-19 salgınının en çok etkilediği sektörler
Yeni pandemi: İşsizlik
Ekonomi 07 Nisan Yeni pandemi: İşsizlik
‘Barış çubuğu tüttürülür’
Ekonomi 07 Nisan ‘Barış çubuğu tüttürülür’
Tohum kolaylığında il ayrımcılığı
Ekonomi 07 Nisan Tohum kolaylığında il ayrımcılığı
Yaz seraları boş kaldı, sebzede sıkıntı olabilir
Ekonomi 07 Nisan Yaz seraları boş kaldı, sebzede sıkıntı olabilir

Dünya

Çin'de bugün ilk defa koronavirüs ölümü yaşanmadı
Dünya 07 Nisan Çin'de bugün ilk defa koronavirüs ölümü yaşanmadı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı
Dünya 06 Nisan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı
ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bine yaklaşıyor
Dünya 06 Nisan ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bine yaklaşıyor
Almanya okul ve dükkanların açılacağı tarihi açıkladı
Dünya 06 Nisan Almanya okul ve dükkanların açılacağı tarihi açıkladı
Çin'de vaka sayıları 300'ün altına indi
Dünya 06 Nisan Çin'de vaka sayıları 300'ün altına indi
İtalya'da dört hafta içinde hangi önlemler alındı?
Dünya 06 Nisan İtalya'da dört hafta içinde hangi önlemler alındı?

Foto Galerisi Tümü

Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum
Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum
Koronavirüse karşı eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor
Koronavirüse karşı eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor
Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı
Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı
Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı
Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı
İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü
İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü
Karantina yurtlarından tahliye başladı
Karantina yurtlarından tahliye başladı

Kültür ve Sanat

Bavul dergisi de artık çevrimiçi
Kültür-Sanat 07 Nisan Bavul dergisi de artık çevrimiçi
Ünlü Bond kızı Honor Blackman hayata veda etti
Kültür-Sanat 07 Nisan Ünlü Bond kızı Honor Blackman hayata veda etti
‘Hayallere Yolculuğun’ ödülü
Kültür-Sanat 07 Nisan ‘Hayallere Yolculuğun’ ödülü
Karikatüristler İCAF Karantina Günlükleri'nde
Kültür-Sanat 07 Nisan Karikatüristler İCAF Karantina Günlükleri'nde
Eda Baba da 'Evde Çal'acak
Kültür-Sanat 07 Nisan Eda Baba da 'Evde Çal'acak
Çağan Irmak’ın yeni filminin kadrosu belli oldu
Kültür-Sanat 07 Nisan Çağan Irmak’ın yeni filminin kadrosu belli oldu

Bilim ve Teknoloji

Türkiye 06 Nisan "Bu tedavi umut ışığı olabilir"
Zoom kullanırken dikkat!
Bilim ve Teknoloji 06 Nisan Zoom kullanırken dikkat!
Teknopark girişimcilere katkı sağlayacak
Bilim ve Teknoloji 06 Nisan Teknopark girişimcilere katkı sağlayacak
Parolalar tamamen kalkabilir
Bilim ve Teknoloji 06 Nisan Parolalar tamamen kalkabilir
Bilim ve Teknoloji 05 Nisan "Daha tehlikeli olabilir"
3 boyutlu yazıcı stokları tükendi
Bilim ve Teknoloji 05 Nisan 3 boyutlu yazıcı stokları tükendi