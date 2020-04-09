09 Nisan 2020 Perşembe
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İletişim
Yurt dışında ölen yurttaşların sayısı açıklandı
İngiltere Başbakanı Johnson hakkında yeni gelişme
İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek
Koronavirüste Türkiye'deki en yüksek ölüm yaşandı
İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı
Barışların tutukluluk haline bir itiraz daha
İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
Koronavirüs anketinde Obama, Trump’ı geride bıraktı
Fransa'da 6,3 milyon kişi işsiz kaldı!
DSÖ'den Trump'a uyarı: Kovid-19'u politize etmeyin
İtalya'da ölüm oranları düşüyor
RTÜK’ten Halk TV’ye ceza
Çöpten hurda toplayan vatandaşa koronavirüs cezası
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Türkiye
08 Nisan
Son seçim anketinde sadece iki parti barajı geçebiliyor
Türkiye
08 Nisan
EPDK'den faturalarla ilgili yeni açıklama
Türkiye
08 Nisan
Yurt dışında ölen yurttaşların sayısı açıklandı
Dünya
08 Nisan
İngiltere Başbakanı Johnson hakkında yeni gelişme
Video
08 Nisan
İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek
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Mustafa Balbay
Erdoğan, salgını 15 Temmuz gibi kullanmak mı istiyor?
Olaylar Ve Görüşler
Küresel tehlikeler çağı
Adnan Dinçer
Raket!
Ataol Behramoğlu
Kardeşlik, öyle mi?
Erinç Yeldan
Koronavirüs eşitsizlik üzerinden besleniyor
Evin İlyasoğlu
Ruhumuzu yine müzik onaracak
Mine Söğüt
Atıyor, atıyor, tüm gazetecileri hapse atıyor!
Deniz Yıldırım
Yasak değil hak talep etmeliyiz
Barış Doster
Türkiye üretecekse bunları anımsamalı
Tuncay Mollaveisoğlu
Laf çok icraat yok!
Öztin Akgüç
Para basmak çözüm mü?
Türkiye
08 Nisan
İstanbul Tabip Odası: 'Sayı bini geçiyor'
Türkiye
08 Nisan
Bir maskeli ihale daha: Sessiz sedasız verildi!
Türkiye
08 Nisan
Dünya Sağlık Örgütü, İstanbul'a dikkat çekti!
Türkiye
08 Nisan
TTB'den korona ölümleri hakkında flaş açıklama
Sağlık
08 Nisan
Komşularının uyarı yazısı yazdığı sağlıkçıdan çağrı
Türkiye
08 Nisan
"Terzi Hulusi’yle beraber Aziz Nesin’lik olduk"
Türkiye
08 Nisan
Bir mahalle daha karantinaya alındı
08 Nisan
Yarın günlerden Cumhuriyet Kitap!
Türkiye
08 Nisan
Mülteci işçi: "Ölene dek çalışacağız gibi duruyor"
Türkiye
08 Nisan
İYİ Parti’den esnafa siperlik
Günün Gazete Manşetleri
Spor
Bundesliga’da mayıs beklentisi
Real Madrid’de maaşların yüzde 20’si düşürülecek
Fenerbahçe’yi üzen ayrılık açıklaması
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Sosyal medyadan plazma bağışçısı arayanlar dikkat
Yaşam
Cevdet Balıkçı yaşamını yitirdi
Darp iddiasında yeni gelişme
Müjde Ar'dan koronavirüs açıklaması
Ziyaretçi sayısı azalan göle, kuşlar akın etti
'Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun'
İngiltere güzeli doktorluğa geri dönüyor
Türkiye
Sosyal medyadan plazma bağışçısı arayanlar dikkat
Yaşam
Cevdet Balıkçı yaşamını yitirdi
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Pandemi günlerinde beslenmeye dikkat!
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‘Hakkımızı gasp etmeyin’
Ekonomi
08 Nisan
Esnaf direniyor, özel sektör ücretsiz izinde
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08 Nisan
Motorine zam geliyor
Ekonomi
07 Nisan
Türkiye'nin büyüme tahmini yüzde 2,5'ten -2,3'e düştü
Ekonomi
07 Nisan
Kovid-19 salgınının en çok etkilediği sektörler
Ekonomi
07 Nisan
Yeni pandemi: İşsizlik
Dünya
Türkiye
08 Nisan
Profesörler, İtalya’nın hatalarını yazdı: Ders çıkarın
Dünya
08 Nisan
Azerbaycan’da 105 kişide daha korona tespit edildi
Dünya
08 Nisan
Fas, Katar ve Lübnan'da koronadan ölümleri artıyor
Dünya
08 Nisan
'ABD'de gerçek ölü sayısı açıklanandan daha fazla'
Dünya
08 Nisan
"Koronavirüse yakalanmamak için hız yaptım"
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Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
08 Nisan
Cannes ve Venedik çevrimiçi festival olmayacak
Kültür-Sanat
08 Nisan
Doğan Duru Cumhuriyet’e konuştu: ’Kendimle yarıştım’
Kültür-Sanat
08 Nisan
Kaybedenler Kulübü ile yıllar sonra yeniden
Kültür-Sanat
08 Nisan
Müzisyen John Prine koronavirüse yenildi
Kültür-Sanat
08 Nisan
Çağlan Tekil hayatını kaybetti
Kültür-Sanat
08 Nisan
Ödüllü filmler 1 ay ücretsiz!
Bilim ve Teknoloji
Türkiye
08 Nisan
Verem aşısı uygulanan ülkelerde koronadan ölüm oranı...
Bilim ve Teknoloji
08 Nisan
Meslektaşları için numune kabin geliştirdi
Bilim ve Teknoloji
08 Nisan
İnsanlar daha "kontrol edilebilir" hale gelebilir
Bilim ve Teknoloji
08 Nisan
Twitter'ın CEO'su 1 milyar dolar bağışlayacak
Bilim ve Teknoloji
08 Nisan
"Hayat Eve Sığar" isimli telefon uygulaması geliştirildi
Kültür-Sanat
08 Nisan
Koronavirüs salgınında "5G" tartışması
Künye
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