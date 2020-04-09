09 Nisan 2020 Perşembe
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İletişim
Özel hastaneler koronavirüs tedavisini ücretsiz yapacak
Beşiktaş sahilde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar
Dolarda son durum
Salgın verilerinde ölümcül şüphe
Karanlıkta Yol Açanlar-1
Saray 14 yeni araç kiralayacak
Nail Noğay'dan "Açız" diyen yurttaşa "Geber" yanıtı
Özel yurtlardan öğrencilere virüslü tarife
Cezaevleri için şeffaflık çağrısı
Ekonominin kurumları yeniden yapılandı
Esnaf kan ağlıyor: İflasları engelleyin
Müzisyen, yapımcı Hakan Kurşun: ’Doğayla oyun olmaz’
Aç uyuyorlar
Koronavirüste Türkiye'deki en yüksek ölüm yaşandı
İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
Uzmanından uyarı: Gerçek hayatta bir karşılığı yok...
Barışların tutukluluk haline bir itiraz daha
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Siyaset
09 Nisan
Meclis'te AKP-CHP arasında kavga çıktı!
Video
08 Nisan
Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı
Türkiye
09 Nisan
Özel hastaneler koronavirüs tedavisini ücretsiz yapacak
Türkiye
09 Nisan
Beşiktaş sahilde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar
Ekonomi
09 Nisan
Dolarda son durum
YAZARLAR
Emre Kongar
ATATÜRK ‘Tekâlîf-i Milliye’yi anlatıyor-1
Mustafa Balbay
Alım garantisini ÇUŞ’lara değil, çiftçiye verin…
Orhan Bursalı
Tepe noktasına ne zaman ulaşırız? Öngörülerde zorluklar
Olaylar Ve Görüşler
Sömürü düzeninin bilim ahlakı
Yazgülü Aldoğan
İşte asıl şimdi beka sorunu!
Barış Terkoğlu
Şehitlik ile hainlik arasındaki ince çizgi
Enver Aysever
Ölmez sağ kalırsak!
Mehmet Ali Güller
Tanrı’nın dengesi!
Nilgün Cerrahoğlu
Virüsle yaşamak
Ergin Yıldızoğlu
‘Yarın başka bir gündü’
Zeynep Oral
Hak hukuk eşitsizliği
Hikmet Altınkaynak
Borges’in evinde ona kitap okuma
Bedri Baykam
Dünya Sanat Günü ve Titanic’in yolları nasıl kesişti?
Türkiye
09 Nisan
"Ekonomik yardım" paketinden sansür ve fişleme çıktı
Türkiye
09 Nisan
Japon şirket duyurdu: 50 hastada denenecek
Türkiye
09 Nisan
KYK borçlarına 'salgın' düzenlemesi
Türkiye
09 Nisan
Çöp dökerken silahlı saldırıya uğradı
Türkiye
08 Nisan
Yurt dışında ölen yurttaşların sayısı açıklandı
Siyaset
09 Nisan
Yoksulun aşına engel
Siyaset
09 Nisan
Sağlık çalışanları için yeni ‘Şiddet’ teklifi
Türkiye
08 Nisan
Aşevinin de hesaplarını kapattılar
Türkiye
09 Nisan
Koronavirüsü yendi: İçim yanıyor, dışım donuyordu...
Türkiye
08 Nisan
İstanbul Tabip Odası: 'Sayı bini geçiyor'
Günün Gazete Manşetleri
Spor
“Feda” için söz Burak Yılmaz’da
Muric’e İtalyan ve İngiliz ilgisi
Haaland’dan Sörloth’a mesaj
'İyi ki varsınız'
Bundesliga’da mayıs beklentisi
Real Madrid’de maaşların yüzde 20’si düşürülecek
Rekortmen Şahika Ercümen'den 'evde kal' mesajı
Yaşam
Türkiye
Ziyaretçi sayısı azalan göle, kuşlar akın etti
Dünya
'Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun'
Bilim insanlarından salgın uyarısı
Wimbledon salgın sigortası yaptırmış
60 yaş üstü bireylerin evde yapabileceği egzersizler
Darp iddiasında yeni gelişme
Müjde Ar'dan koronavirüs açıklaması
Türkiye
Ziyaretçi sayısı azalan göle, kuşlar akın etti
Dünya
'Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun'
Dünya
İngiltere güzeli doktorluğa geri dönüyor
Türkiye
Sosyal medyadan plazma bağışçısı arayanlar dikkat
Yaşam
Cevdet Balıkçı yaşamını yitirdi
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19 yolcu çıktı ceza yedi: Binmek için önüme atlıyorlar
Hastanede skandal görüntüler! Kameraya böyle yakalandı
Ekonomi
Türkiye
08 Nisan
‘Hakkımızı gasp etmeyin’
Ekonomi
08 Nisan
Esnaf direniyor, özel sektör ücretsiz izinde
Türkiye
08 Nisan
Motorine zam geliyor
Ekonomi
07 Nisan
Türkiye'nin büyüme tahmini yüzde 2,5'ten -2,3'e düştü
Ekonomi
07 Nisan
Kovid-19 salgınının en çok etkilediği sektörler
Ekonomi
07 Nisan
Yeni pandemi: İşsizlik
Dünya
Dünya
08 Nisan
İngiltere Başbakanı Johnson hakkında yeni gelişme
Dünya
08 Nisan
Koronavirüs anketinde Obama, Trump’ı geride bıraktı
Dünya
09 Nisan
Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
Türkiye
08 Nisan
Profesörler, İtalya’nın hatalarını yazdı: Ders çıkarın
Dünya
08 Nisan
Azerbaycan’da 105 kişide daha korona tespit edildi
Dünya
08 Nisan
Fas, Katar ve Lübnan'da koronadan ölümleri artıyor
Foto Galerisi
Tümü
Venezuelalılar karantinanın ardından ülkelerine dönüyor
Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum
Koronavirüse karşı eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor
Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı
Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı
İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
09 Nisan
Evde kaldığımız günlerde hangi kitabı okumalı?
Kültür-Sanat
09 Nisan
Instagram'da akustik konser
Kültür-Sanat
09 Nisan
Sıkıntılı günler geçince yine müzik
Kültür-Sanat
08 Nisan
Cannes ve Venedik çevrimiçi festival olmayacak
Kültür-Sanat
08 Nisan
Doğan Duru Cumhuriyet’e konuştu: ’Kendimle yarıştım’
Kültür-Sanat
08 Nisan
Kaybedenler Kulübü ile yıllar sonra yeniden
Bilim ve Teknoloji
Türkiye
08 Nisan
Verem aşısı uygulanan ülkelerde koronadan ölüm oranı...
Bilim ve Teknoloji
08 Nisan
Meslektaşları için numune kabin geliştirdi
Bilim ve Teknoloji
08 Nisan
İnsanlar daha "kontrol edilebilir" hale gelebilir
Bilim ve Teknoloji
08 Nisan
Twitter'ın CEO'su 1 milyar dolar bağışlayacak
Bilim ve Teknoloji
08 Nisan
"Hayat Eve Sığar" isimli telefon uygulaması geliştirildi
Kültür-Sanat
08 Nisan
Koronavirüs salgınında "5G" tartışması
Künye
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