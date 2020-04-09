09 Nisan 2020 Perşembe
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İletişim
İtalya önlemlerin hafifletilebileceği tarihi açıkladı
Sunucu Burak Akkul: Yendim seni korona!
Koronavirüs hastaları kök hücre tedavisiyle iyileşti
İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerden alınabilecek
Salgın verilerinde ölümcül şüphe
Prof. Daron Acemoğlu: Türkiye yeterince önlem almadı
Mine Söğüt: ‘İnsanlık sistemle ölümüne yüzleşiyor'
"İki saatte onay alan vakıflar var"
Karanlıkta Yol Açanlar-1
Çin ‘gizli taşıyıcılara’ karşı yeni tedbirler açıkladı
Saray 14 yeni araç kiralayacak
Uzmanından uyarı: Gerçek hayatta bir karşılığı yok...
Babacan: Devlet alacaklarından tamamen vazgeçebilir
İstanbul Boğazı renk değiştirdi
Esnaf kan ağlıyor: İflasları engelleyin
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Türkiye
09 Nisan
"Ekonomik yardım" paketinden sansür ve fişleme çıktı
Türkiye
09 Nisan
Koronadan ölmeden önce yazdı: 'Aklın varsa çıkma'
Dünya
09 Nisan
İtalya önlemlerin hafifletilebileceği tarihi açıkladı
Türkiye
09 Nisan
Sunucu Burak Akkul: Yendim seni korona!
Dünya
09 Nisan
Koronavirüs hastaları kök hücre tedavisiyle iyileşti
YAZARLAR
Emre Kongar
ATATÜRK ‘Tekâlîf-i Milliye’yi anlatıyor-1
Mustafa Balbay
Alım garantisini ÇUŞ’lara değil, çiftçiye verin…
Orhan Bursalı
Tepe noktasına ne zaman ulaşırız? Öngörülerde zorluklar
Olaylar Ve Görüşler
Sömürü düzeninin bilim ahlakı
Yazgülü Aldoğan
İşte asıl şimdi beka sorunu!
Barış Terkoğlu
Şehitlik ile hainlik arasındaki ince çizgi
Enver Aysever
Ölmez sağ kalırsak!
Mehmet Ali Güller
Tanrı’nın dengesi!
Nilgün Cerrahoğlu
Virüsle yaşamak
Ergin Yıldızoğlu
‘Yarın başka bir gündü’
Zeynep Oral
Hak hukuk eşitsizliği
Hikmet Altınkaynak
Borges’in evinde ona kitap okuma
Bedri Baykam
Dünya Sanat Günü ve Titanic’in yolları nasıl kesişti?
Dünya
09 Nisan
Koronavirüs, dış dünyaya kapalı kabileye ulaştı!
Türkiye
09 Nisan
Efsane, iyilik için Tarsus'taydı
Dünya
09 Nisan
Çöp torbalarıyla korunmaya çalışan 3 hemşire korona oldu
Türkiye
09 Nisan
Kilit isminin ev hapsi cezası kaldırıldı
Türkiye
09 Nisan
Koronavirüsten ölenlerin cenazeleri hakkında açıklama
Türkiye
09 Nisan
Çocuğunu sokağa çıkarıp ceza yedi, cevabı şaşırttı!
Türkiye
09 Nisan
Köy girişine tabela asıp,kendilerini karantinaya aldılar
Video
09 Nisan
Adana'da acının fotoğrafı! 3 ölü, 2 yaralı
Türkiye
09 Nisan
Devlet yasak dedi, Valilik ihaleye çıkardı
Türkiye
09 Nisan
MEB'den lise öğrencilerine soru destek paketi
Günün Gazete Manşetleri
Spor
'İyi ki varsınız'
Drogba bakın hangi golü unutmamış!
Ronaldinho’ya 4 yıldızlı ev hapsi
Premier Lig’de maaşlarda indirime giden ilk kulüp
Haaland’dan Sörloth’a mesaj
Bülent Korkmaz: En az 4 hafta gerekli
Muric’e İtalyan ve İngiliz ilgisi
Yaşam
Spor
Wimbledon salgın sigortası yaptırmış
Yaşam
Bilim insanlarından salgın uyarısı
Hapşırdıktan sonra mikrodamlacıklar böyle havada kalıyor
Evde kaldı, bahçede 1950'lerden kalma gömülü araba buldu
Karantina sonrası çocuklar için önemli uyarı
WHO'dan çocuklar için 36 dilde koronavirüs kitabı
Telefona öksürüğü değerlendirecek uygulama geliyor
Spor
Wimbledon salgın sigortası yaptırmış
Yaşam
Bilim insanlarından salgın uyarısı
Video
60 yaş üstü bireylerin evde yapabileceği egzersizler
Türkiye
Darp iddiasında yeni gelişme
Yaşam
Müjde Ar'dan koronavirüs açıklaması
Video
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Tepki çeken sözler: Koronavirüs hastaları öldürülmeliydi
ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada!
Kaçak saç tıraşına polis baskını kamerada
Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası
Kıyıya vurdular: Görenler çıplak elle temas etmesin!
Evinden çöp atmaya çıkan kadına dehşeti yaşattı!
Ünlü oyuncu karantinada sinir krizi geçirdi
At, sokak ortasında doğum yaptı
Babası kamerayla kayıttayken polis sireni çalarsa...
Ekonomi
Yaşam
09 Nisan
Aç uyuyorlar
Türkiye
09 Nisan
Türkiye döviz ihtiyacı için Fed'in kapısını çaldı
Ekonomi
09 Nisan
'Yarım milyar kişi daha yoksullaşabilir'
Türkiye
09 Nisan
Türkiye döviz ihtiyacı için Fed'in kapısını çaldı
Ekonomi
09 Nisan
Ekonominin kurumları yeniden yapılandı
Türkiye
09 Nisan
Evde ekmek yaparken bunlara dikkat
Dünya
Dünya
09 Nisan
İsveç'teki hastaneden doktorlara yaşlı hasta talimatı
Dünya
09 Nisan
Japonya’da vaka sayısı 6 bine yaklaştı
Dünya
08 Nisan
İtalya'da ölüm oranları düşüyor
Dünya
08 Nisan
İngiltere Başbakanı Johnson hakkında yeni gelişme
Dünya
08 Nisan
Koronavirüs anketinde Obama, Trump’ı geride bıraktı
Dünya
09 Nisan
Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
Foto Galerisi
Tümü
Venezuelalılar karantinanın ardından ülkelerine dönüyor
Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum
Koronavirüse karşı eve dönüştürdüğü kamyonda kalıyor
Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı
Lüks otomobilin tüm elektronik aksamı çalındı
İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü
Kültür ve Sanat
Kültür-Sanat
09 Nisan
Müzisyen, yapımcı Hakan Kurşun: ’Doğayla oyun olmaz’
Kültür-Sanat
09 Nisan
Türkiye Yayıncılar Birliği’nden dayanışma çağrısı
Kültür-Sanat
09 Nisan
Radiohead karantinada evinizde
Kültür-Sanat
09 Nisan
Evde kaldığımız günlerde hangi kitabı okumalı?
Kültür-Sanat
09 Nisan
Instagram'da akustik konser
Kültür-Sanat
09 Nisan
Sıkıntılı günler geçince yine müzik
Bilim ve Teknoloji
Türkiye
08 Nisan
Verem aşısı uygulanan ülkelerde koronadan ölüm oranı...
Bilim ve Teknoloji
08 Nisan
Meslektaşları için numune kabin geliştirdi
Bilim ve Teknoloji
08 Nisan
İnsanlar daha "kontrol edilebilir" hale gelebilir
Bilim ve Teknoloji
08 Nisan
Twitter'ın CEO'su 1 milyar dolar bağışlayacak
Bilim ve Teknoloji
08 Nisan
"Hayat Eve Sığar" isimli telefon uygulaması geliştirildi
Kültür-Sanat
08 Nisan
Koronavirüs salgınında "5G" tartışması
Künye
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