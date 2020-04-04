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Vali Yerlikaya'dan bedelliler için terhis açıklaması
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CHP'li Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar
Türkiye 04 Nisan Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar
Aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı
Türkiye 04 Nisan Aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı
Vaka sayısında ikinci olan ilde uyarıları dinlemediler!
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Yurttaşın bağışı ve devletin yardımı
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Pendik'te 20 yaşından küçük pazarcılara ceza
Türkiye 04 Nisan Pendik'te 20 yaşından küçük pazarcılara ceza
Bahçeli, Türkeş'in mezarını böyle ziyaret etti
Siyaset 04 Nisan Bahçeli, Türkeş'in mezarını böyle ziyaret etti
Yokluk virüs kadar yakıcı
Ekonomi 04 Nisan Yokluk virüs kadar yakıcı
Koronada korkunç bilanço!
Türkiye 04 Nisan Koronada korkunç bilanço!
ABB Gökçek'in peşkeş çektiği taksi durağını geri aldı
Siyaset 04 Nisan ABB Gökçek'in peşkeş çektiği taksi durağını geri aldı
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Bilim ve Teknoloji 03 Nisan Yeni koronavirüs aşısı testler için izin bekliyor
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