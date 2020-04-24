Video Haberler
- Youtube'a yüklenen ilk video büyük ilgi gördü
- Profesörden 'gülen adam' yorumu: İncelenmesi gerek
- Korkunç kaza anı kamerada: Metrelerce havaya fırladı
- İstiklal Marşı bu kez balkon ve camlardan okundu
- Bakan Koca'dan 'küçük bilim kurulu' toplantısı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu, CHP’nin 23 Nisan çizgi filminde!
- Erkan Baş'ın konuşması böyle kesildi
- Güney Afrika'da penguenler böyle dolaştı
- İmamoğlu çocuklara söz verdi: Buluşacağız
- 23 Nisan'ı evlerinde şarkı ve şiir okuyarak kutladılar