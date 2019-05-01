Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg eşi için icat etti 1 Mayıs 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr
1
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, kızları Max (3) ve August’un (1) annesi eşi Priscilla Chan’ın rahat uyuması için ‘uyku kutusu’ icat etti
2
Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’ın stresten uyuyamadığını, bu yüzden de ‘uyku kutusu’ icat ettiğini söyledi.
Zuckerberg , “Priscilla gece uyandığında çocukların kalkmasına ne kadar kaldığını öğrenmek için saate bakıyordu.”
Zuckerberg , “Priscilla gece uyandığında çocukların kalkmasına ne kadar kaldığını öğrenmek için saate bakıyordu.”