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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg eşi için icat etti 1 Mayıs 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, kızları Max (3) ve August’un (1) annesi eşi Priscilla Chan’ın rahat uyuması için ‘uyku kutusu’ icat etti
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Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’ın stresten uyuyamadığını, bu yüzden de ‘uyku kutusu’ icat ettiğini söyledi.

Zuckerberg , “Priscilla gece uyandığında çocukların kalkmasına ne kadar kaldığını öğrenmek için saate bakıyordu.”