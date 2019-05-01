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Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’ın stresten uyuyamadığını, bu yüzden de ‘uyku kutusu’ icat ettiğini söyledi.



Zuckerberg , “Priscilla gece uyandığında çocukların kalkmasına ne kadar kaldığını öğrenmek için saate bakıyordu.”