Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

21. yüzyılın insanlığı tehdit eden en büyük üç problemi 18 Mayıs 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
21. yüzyılın insanlığı tehdit eden en büyük üç problemi: Obezite, yetersiz beslenme ve iklim...
Haber görseli
2
Her 3 sorun da giderek derinleşiyor. Ve bunun 3 nedeni var: Politika belirleyicilerin duyarsızlığıyla, şirketlerin kâr hırsının siyasiler üzerindeki baskısı, halkın değişim talebinin yetersiz olması...