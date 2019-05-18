En çok istenen 10 mobil uygulama
En çok istenen 10 mobil uygulama
18 Mayıs 2019, Cumartesi
Tanol Türkoğlu
1
1) Acaba köpeğim ne diyor?
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3) Fikirlerimi nasıl geliştirebilirim?
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4) Zor durumlardan sıyrılma uygulaması
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5) Buzdolabında yiyecek ne var?
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6) Arabamı nereye park etmiştim?
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7) Şu marketin yerleşim planı nasıldı?
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8) Netflix’te ne izlesem?
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9) Şu adam/kadın kimdi ya?
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10) Sosyal ortamlarda nasıl arkadaşlık kurabilirim?
Kaynak: Ranker.com, 2019