NASA'dan ilginç tavsiye: Dünya'dan ayrılmanın tam zamanı
NASA'dan ilginç tavsiye: Dünya'dan ayrılmanın tam zamanı
14 Haziran 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yaptığı ilginç açıklama ile gündemde.
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Tatile çıkmadan önce meteorolojiye çoğumuz bakarız ancak "NASA'dan açıklama yapılmış mı" diye bakmak kuşkusuz kimsenin aklına gelmez.
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NTV'nin aktardığına göre, görünen o ki geçtiğimiz günlerde uzay turizmi için talep edilecek ücreti açıklayan NASA bu algıyı kırmak için ilk adımı attı.
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NASA’nın bir blog gönderisinde açıkladığı üzere uzaydaki durum şu anda yolculuk yapmaya çok müsait.
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NASA'nın bu açıklaması, sosyal medyada gündem oldu.
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'nin başında turizme açacağını duyurmuştu.
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NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2020'nin başından itibaren "30 güne kadar özel astronot misyonlarına" açılacağı kaydedildi.
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Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.