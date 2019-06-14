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NASA'dan ilginç tavsiye: Dünya'dan ayrılmanın tam zamanı 14 Haziran 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yaptığı ilginç açıklama ile gündemde.
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Tatile çıkmadan önce meteorolojiye çoğumuz bakarız ancak "NASA'dan açıklama yapılmış mı" diye bakmak kuşkusuz kimsenin aklına gelmez.