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Mor Yayla'nın Mavi Yıldız çiçekleri kendini göstermeye başladı 9 Nisan 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Yörede “Mor Yayla” ismi ile de bilinen her yıl Nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası karların erimeye başlaması ile birlikte mora bürünmeye başladı.
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Yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe merkezine 9 km, Karadeniz Sahili'ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki yayla, mor görüntüsüne yeniden kavuşmaya başladı.