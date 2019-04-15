Üniversite öğrencisinin feci ölümü
Üniversite öğrencisinin feci ölümü
15 Nisan 2019, Pazartesi
cumhuriyet.com.tr
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ABD'de sosyal medya bağımlılığı tartışmalarını alevlendiren bir olay yaşandı. New York'u panoramik olarak fotoğraflamak isteyen bir üniversite öğrencisi, okulun saat kulesinden düşerek yaşamını yitirdi.
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Sosyal medya insanların hayatına girdiğinden beri, fotoğraf çekme çılgınlığı bambaşka bir boyut aldı. Bu çılgınlık kimi zaman tehlikeli boyutlara ulaşırken, bunun son örneği ABD’de bir üniversitede yaşandı.
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Sözcü'de yer alan habere göre 22 yaşındaki Fordham Üniversitesi son sınıf öğrencisi Sydney Paige Monfries, New York'u panoramik fotoğraflamak isterken canından oldu.
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Polisin elde ettiği bilgilere göre bir dergide stajyer fotoğrafçılık da yapan Monfries, sabaha karşı arkadaşlarıyla birlikte okulun saat kulesine çıktı. Gazetecilik bölümü öğrencisi olan Monfries, fotoğraf çekimi sırasında dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü.
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Kanlar içinde kalan genç kız arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
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Monfries doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.