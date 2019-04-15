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Üniversite öğrencisinin feci ölümü 15 Nisan 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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ABD'de sosyal medya bağımlılığı tartışmalarını alevlendiren bir olay yaşandı. New York'u panoramik olarak fotoğraflamak isteyen bir üniversite öğrencisi, okulun saat kulesinden düşerek yaşamını yitirdi.
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Sosyal medya insanların hayatına girdiğinden beri, fotoğraf çekme çılgınlığı bambaşka bir boyut aldı. Bu çılgınlık kimi zaman tehlikeli boyutlara ulaşırken, bunun son örneği ABD’de bir üniversitede yaşandı.