Star Wars'un usta oyuncusu hayatını kaybetti
Star Wars'un usta oyuncusu hayatını kaybetti
3 Mayıs 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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'Star Wars (Yıldız Savaşları)' adlı yapımla tanınan ABD'li oyuncu Peter Mayhew hayatını kaybetti.
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Mayhew'ın ailesinin bugün yaptığı açıklamada, 74 yaşındaki oyuncunun 30 Nisan'da Teksas'daki evinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.
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Açıklamada, Mayhew'in ölüm nedenine ilişkin herhangi bir detaya yer verilmedi.
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Mayhew, Yıldız Savaşları üçlemesinde Chewbacca karakterini canlandırmıştı.