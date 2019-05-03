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Star Wars'un usta oyuncusu hayatını kaybetti 3 Mayıs 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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'Star Wars (Yıldız Savaşları)' adlı yapımla tanınan ABD'li oyuncu Peter Mayhew hayatını kaybetti.
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Mayhew'ın ailesinin bugün yaptığı açıklamada, 74 yaşındaki oyuncunun 30 Nisan'da Teksas'daki evinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.