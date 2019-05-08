2028'den geldiğini iddia ederek bu cihazı gösterdi
2028'den geldiğini iddia ederek bu cihazı gösterdi
8 Mayıs 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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2028 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu, gelecekte yaşandığını öne sürdüğü bazı olayları anlattı...
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10 yıl önceki kendisi ile internetten görüntülü olarak konuşan adam, zamanda seyahat ettiğini ve evrenin gizemini keşfettiğini söylüyor.
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Uzun saçı ve sakallarıyla dikkat çeken adam daha sonra, gelecekten geldiğini öne süren insanların geldikleri yıla ait bazı eşyaları da zaman zaman beraberinde getirdiklerini söylemesinden bahsediyor ve kendi getirdiği cihazı gösteriyor.
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Alnında bulunan mavi parlak cismi dikkat çekiyor ve bu cismin ne işe yaradığını anlatıyor.
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Cihazın aslında üçüncü bir göz olduğunu ve kendi gözleri ile değil üçüncü gözü ile gördüğünü öne sürüyor.
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Zaman yolcusu üçüncü gözünü yalnızca görmek için değil ayrıca ışınlanma için de kullanıldığını iddia ediyor...
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Ardından deniz kabuğuna benzer bir cihaz gösteriyor ve bu cihazın 5 bin yılında kullanılacağını söylüyor
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Cihazın güç ve insan beyni kontrolü için kullanıldığını iddia ediyor
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Gelecekte uzaylıların varlığının kanıtlanacağını belirten zaman yolcusu uzaylıların kadın ve erkek formlarında var olduğunu ifade ediyor.
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Zaman yolcusu bir başka cihazı da göstererek; bu cihazın sağlık tedavisi için kullanıldığından bahsediyor.
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