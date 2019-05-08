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2028'den geldiğini iddia ederek bu cihazı gösterdi 8 Mayıs 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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2028 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu, gelecekte yaşandığını öne sürdüğü bazı olayları anlattı...
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10 yıl önceki kendisi ile internetten görüntülü olarak konuşan adam, zamanda seyahat ettiğini ve evrenin gizemini keşfettiğini söylüyor.