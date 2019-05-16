Trump'a tuhaf karşılama: Çorabını gösterdi 16 Mayıs 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr
1
ABD Başkanı Donald Trump gittiği her yerde gündem yaratmaya devam ediyor. Trump'ı karşılamak için havalimanına giden Louisiana Vali Yardımcısı Billy Nungesser'ın çorapları sosyal medyanın gündemine oturdu.
2
ABD’nin Louisiana eyaletine giden Başkan Donald Trump, kendisini şaşırtan bir sürprizle karşılaştı.
Chennault Uluslararası Havalimanı'ndaki karşılama töreninde yer alan Vali yardımcısı Billy Nungesser, Trump’ın ikonik hale gelen saçlarından esinlenilmiş çoraplarıyla dikkat çekti.
Chennault Uluslararası Havalimanı'ndaki karşılama töreninde yer alan Vali yardımcısı Billy Nungesser, Trump’ın ikonik hale gelen saçlarından esinlenilmiş çoraplarıyla dikkat çekti.