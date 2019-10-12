Dehşet anları! Telefonda konuştuğu kişiye kızınca... 12 Ekim 2019, Cumartesi İHA
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Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde dün akşam saatlerine doğru araçlar trafikte ilerlerken bir otomobil sürücüsü bir anda aracının direksiyonunu 11 yaşındaki okul öğrencisinin üstüne kırdı. Çocuk hızla gelen aracın çarpmasıyla birlikte havada takla attı.
Rusya
Rusya
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Çocuk yolun ortasından gelen tramvayın önüne düşerken sürücü aracını bu kez yol kenarında ilerleyen yaşlı bir adamın üstüne sürdü. Yaşlı adamda çarpmanın şiddetiyle havada takla atıp yere düştü.