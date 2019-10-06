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Araçların otoparklarda çürüdüğünü ifade eden Özkar Dönge, “Benim parklarımda şu anda ortalama bine yakın araç var. Bunu Kocaeli genelinde topladığımızda ise 10 bin araç civarında bir sayı ortaya çıkıyor. Bu araçlar bize 2 şekilde geliyor. Biri hacizli yakalamalı şekilde, diğeri ise trafikten men edilen araçlar. Trafikten men edilen araçlar kaza sebebiyle geliyor, ya da sigortasız olabiliyor. Bu durum tamamıyla aracın değeriyle alakalı. Örneğin, vatandaşın aracının değeri bin 500- 2 bin TL civarında, trafik sigortası yaptırmaya kalktığında bir o kadar da sigorta masrafı çıkıyor. O vatandaş da parayı ödemek yerine arabasını buraya terk ediyor. O araç bizim başımıza kalıyor. Hacizli araçlarda ise, kişilerin bankalara ya da başka kişilere borcu oluyor. Buna karşılık alacaklı taraf borçlunun arabasını yakalatıyor. Gelip baktıklarında, aracın değeri alacağı karşılamadığı için arabayı yakalatan da satmıyor. Bu sefer araba burada senelerce kalıyor" dedi.