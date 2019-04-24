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Özgürlük için gün sayıyorlar 24 Nisan 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine tedavi için getirilen yaban hayvanlarının daha kısa sürede sağlığına kavuşması için doğal yaşam alanı oluşturuldu.
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Van Gölü Havzasında çeşitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanları, tedavisi için getirildikleri Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde özgürlüğüne kavuşmak için gün sayıyor. Tedavi için merkeze getirilen çeşitli yaban hayvanları, tedaviden sonra rehabilitasyona alınıyor. Rehabilitasyonun ardından doğal ortamda yaşayabilecek hayvanlar tekrar doğaya salınırken, yaşama şansı olmayan hayvanlar için ise, doğal yaşam alanları oluşturuldu. Merkezin yerleşkesinde oluşturulan 54 dönümlük alanda özgürce yaşamını sürdüren yaralı yaban hayvanlarının daha kısa sürede sağlığına kavuşması planlanıyor.