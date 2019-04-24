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“Yaban hayvanları için tabiat parkına ihtiyaç var”

Sağlığına kavuşan hayvanların doğal yaşamına bırakılırken, dönebilecek durumu olmayan hayvanların ise, rehabilitasyon merkezinde her hayvan için oluşturulan belirli alanlarda tedavisine devam ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Aslan, “Bu yüzden burası küçük bir doğal yaşam alanına dönüştü. Leyleğinden Akbaba'sına, Kartal'ından Şahin'ine, doğanından dağ keçisine kadar aynı ortamda yaşamını devam etmektedir. Van'a bir doğal yaşam parkı ve ya tabiat parkı ihtiyacının olduğu görülmektedir. Bu sayede yaban hayvanları nesillerini devam ettirebilecekler” dedi.