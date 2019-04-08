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Babasının fotoğraflarını paylaşınca... 8 Nisan 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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ABD'de yaşayan 21 yaşındaki Collin Hayslett, geçtiğimiz günlerde babası Clint Hayslett'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
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45 yaşındaki baba bir anda büyük bir ilgiyle karşılaştı. Modellik yapan Clint Hayslett, fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

İşte o fotoğraflar;