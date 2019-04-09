Survivor 2019'da yeni dönem: Konsept değişti
Survivor 2019'da yeni dönem: Konsept değişti
9 Nisan 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
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Türkiye-Yunanistan olarak başlayan Survivor 2019, Acun Ilıcalı ve ekibinin kararıyla siyah ve beyaz takım konseptine döndü. Buna göre Yunan ve Türk yarışmacılar karışık olarak yarışacak. İşte yeni takımlar ve yarışmacıları...
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SİYAH TAKIM
ATAKAN IŞIKTUTAN
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PANAGİOTİS KONSTANTİNİDİS
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BEYAZ TAKIM
AFRODİTİ SKAFİDA
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