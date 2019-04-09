81 il başkanından CHP İstanbul örgütüne destek
81 il başkanından CHP İstanbul örgütüne destek
9 Nisan 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
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CHP'nin 81 ildeki il başkanları, İstanbul örgütüne destek vermek için İstanbul'a geldi.
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Seçim başarısından dolayı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kutlayan il başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeniden seçim' açıklamalarının ardından İstanbul'a gelme kararı almıştı.
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İstanbul İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen il başkanları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile de sohbet etti.
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşen buluşmadan kareler...
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