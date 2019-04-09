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81 il başkanından CHP İstanbul örgütüne destek 9 Nisan 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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CHP'nin 81 ildeki il başkanları, İstanbul örgütüne destek vermek için İstanbul'a geldi.
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Seçim başarısından dolayı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kutlayan il başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeniden seçim' açıklamalarının ardından İstanbul'a gelme kararı almıştı.