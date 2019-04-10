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Tarkan, 54 milyon TL harcayarak saraya komşu oluyor 10 Nisan 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Türkiye ve Almanya’da pek çok evi bulunan Tarkan, şimdilerde alacağı evle gündeme geldi.
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Ünlü şarkıcının, yeni alacağı evle 54 milyon TL harcayacağı iddia edildi.