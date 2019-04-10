Tarkan, 54 milyon TL harcayarak saraya komşu oluyor
Tarkan, 54 milyon TL harcayarak saraya komşu oluyor
10 Nisan 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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Türkiye ve Almanya’da pek çok evi bulunan Tarkan, şimdilerde alacağı evle gündeme geldi.
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Ünlü şarkıcının, yeni alacağı evle 54 milyon TL harcayacağı iddia edildi.
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Ünlü şarkıcının, David Beckham ve Prens Harry'nin evlerinin yakınlarında ev satın alacağı iddia ediliyor.
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Alman basınında çıkan haberlere göre Kensington bölgesinden ev bakan Tarkan, eşi Pınar ve kızı Liya ile yaşayacakları 5 odalı bir ev bakmış.
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Prens Harry’nin evine yakın olduğu iddia eldilen ev 7 milyon 250 bin sterlin. Yani yaklaşık olarak 54 milyon TL… (Sözcü)