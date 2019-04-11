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AKP Ankara'yı neden kaybetti? Anketten dikkat çeken sonuç çıktı 11 Nisan 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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EMAX Araştırma Şirketi, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetme nedenlerini araştırdı.
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Araştırmaya göre, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediyesi'nde en çok işsizlik ve ekonomik kriz nedeniyle oy kaybetti.