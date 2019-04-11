AKP Ankara'yı neden kaybetti? Anketten dikkat çeken sonuç çıktı
AKP Ankara'yı neden kaybetti? Anketten dikkat çeken sonuç çıktı
11 Nisan 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
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EMAX Araştırma Şirketi, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetme nedenlerini araştırdı.
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Araştırmaya göre, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediyesi'nde en çok işsizlik ve ekonomik kriz nedeniyle oy kaybetti.
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8-10 Nisan 2019 tarihleri arasında bin 512 kişi ile yapılan ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra tüm katılımcıların yüzde 41.7'si "ekonomik sıkıntılar ve işsizlik"
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Yüzde 38.2'si ise "yanlış aday belirleme" cevabını verdi.
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'Seçim vaatlerini yetersiz bulduğu'nu söyleyenlerin yüzdesi 14,3 olarak gerçekleşirken yüzde 5,8 diğer ihtimaller üzerinde durdu.
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31 Mart'ta yerel seçimlerinde Millet İttifakı adayı CHP'li Mansur Yavaş ve Cumhur İttifakı adayı AK Partili Mehmet Özhaseki yarışmıştı.
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Seçimi kazanan Yavaş, mazbatasını alarak resmen göreve başladı. (Kaynak: Duvar)