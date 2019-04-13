Koç'tan Bartu mesajı: Senin için derbiyi kazanacağız
Koç'tan Bartu mesajı: Senin için derbiyi kazanacağız
13 Nisan 2019, Cumartesi
cumhuriyet.com.tr
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Hayatını kaybeden Fenerbahçe efsanesi Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadı'nda tören düzenleniyor. Taraftarların da katıldığı törende Fenerbahçe'nin efsanelerinden Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber de tören öncesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki yerini aldı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç cenazede yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Örnek kişiliği, zarif duruşu, müthiş zekası, kendine has giyim stili, sıradışı hikayeleri ve tüm temsil ettikleri ile efsane olmuş, adını altın harflerle tarihimize yazdırmış çok büyük bir Fenerbahçeliyi kaybettik.
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Acımızın tarifi yok. Hem Fenerbahçe’mizin hem de Türk sporunun önemli bir sembolüydü. Türk spor tarihinde böyle sembol olabilmiş kaç sporcu var. yi ki Fenerbahçeli olmuş. Bir günde 2 derbi galibiyeti yaşayan; ilk, tek ve muhtemelen de tek sporcu oldu. Dünyada; bir milli takım formasını 2 branşta da giyerek yine tarihe geçti.
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Kendisiyle yarınki Galatasaray maçını omuz omuza izlemeyi planlamıştık. Bana dedi ki "Bekle bakalım Ankaragücü maçını bir geçelim, ben FB TV'de yorumlayayım" dedi. Ama şimdi burada Can Bartu'nun anma törenini yapıyoruz.
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Keşke Fenerbahçemizin maçını yarın birlikte izleyebilseydik. Yarın burada 50 bin kişi, Can Bartu'nun yerine burada olacak. Büyük Fenerbahçeli gözün arkada kalmasın, bu çocuklar derbiyi senin için kazanacak."
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Fenerbahçe var oldukça, sen de bizimle var olacaksın. Çok sevdiğin Fenerbahçen, gururla taşıdığın çubuklun bize emanet"
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