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Koç'tan Bartu mesajı: Senin için derbiyi kazanacağız 13 Nisan 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Hayatını kaybeden Fenerbahçe efsanesi Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadı'nda tören düzenleniyor. Taraftarların da katıldığı törende Fenerbahçe'nin efsanelerinden Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber de tören öncesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki yerini aldı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç cenazede yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Örnek kişiliği, zarif duruşu, müthiş zekası, kendine has giyim stili, sıradışı hikayeleri ve tüm temsil ettikleri ile efsane olmuş, adını altın harflerle tarihimize yazdırmış çok büyük bir Fenerbahçeliyi kaybettik.