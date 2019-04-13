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Acımızın tarifi yok. Hem Fenerbahçe’mizin hem de Türk sporunun önemli bir sembolüydü. Türk spor tarihinde böyle sembol olabilmiş kaç sporcu var. yi ki Fenerbahçeli olmuş. Bir günde 2 derbi galibiyeti yaşayan; ilk, tek ve muhtemelen de tek sporcu oldu. Dünyada; bir milli takım formasını 2 branşta da giyerek yine tarihe geçti.