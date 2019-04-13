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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde geleneksel Uluslararası Bahar Şenliği iptal edildi. Rektörlük iptal edilen şenliğe ilişkin, “Üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33’üncü Bahar Şenliği’nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız” açıklamasını yaptı. Rektörlüğün açıklamasının ardından çok sayıda sanatçı sosyal medya hesaplarından şenliği düzenlemek için gönüllü olduklarını belirterek şenlik için ücretsiz sahne almaya hazır olduklarını ifade ettiler.

