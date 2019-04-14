Çukur'un sezon finali yapacağı tarih açıklandı
Çukur'un sezon finali yapacağı tarih açıklandı
14 Nisan 2019, Pazar
cumhuriyet.com.tr
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Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Çukur ne zaman final yapıyor?
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Son olarak Berkay Ateş ve Dilan Çiçek Deniz'in diziye veda etmesinin ardından Çukur'un biteceği iddia edilmişti.
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Son bölümleri nefes kesen Çukur dizisinde heyecan gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
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Önce Çeto, ardından Mahsun ve Sena'nın ölümü izleyicilere büyük bir şok yaşatırken, Çukur'un resmi Instagram hesabından yapılan bir paylaşımla 7 bölüm sonra final kararı alındığı açıklandı.
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Bu karar izleyicileri üzmeyerek aksine sevindirdi. Nedeni ise, Çukur'un bu sezon sezon finali değil de tamamen final yapacağı iddialarıydı. (Mynet)