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Çukur'un sezon finali yapacağı tarih açıklandı 14 Nisan 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

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Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Çukur ne zaman final yapıyor?
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Son olarak Berkay Ateş ve Dilan Çiçek Deniz'in diziye veda etmesinin ardından Çukur'un biteceği iddia edilmişti.