Kubilay Aka, iğrenç mesajı ifşa etti!
Kubilay Aka, iğrenç mesajı ifşa etti!
14 Nisan 2019, Pazar
cumhuriyet.com.tr
1
Oyuncu Kubilay Aka sevgilisi Miray Daner'in paylaştığı fotoğrafa gelen yorumu ifşa etti ve dava açacağını söyledi.
2
Çukur'un başarılı oyuncusu Kubilay Aka bir süredir kendi gibi oyuncu olan Miray Daner ile birlikte... Çift geçtiğimiz gün takipçilerinden gelen çirkin bir mesajla neye uğradıklarını şaşırdı.
/Archive/2019/4/14/1345347_resource/miray.jpg
3
Mesajda "Hayatımda gördüğüm en iğrenç çiftsiniz. Sen Miray'dan ayrılmadığın sürece inşallah annen ve kız kardeşin tecavüze uğrar" yazıyordu.
/Archive/2019/4/14/1345347_resource/Screenshot_14.jpg
4
Kubilay Aka, "Sizlerin dilek ve eleştirilerinize sonsuz saygım var. Ama kadın ve çocuk tecavüzünün desteklenmesine ve bunun annem ile kız kardeşim üzerinden yapılmasına öfkem var" deyip bu kişiye dava açacağını açıkladı.
/Archive/2019/4/14/1345347_resource/mesaj.jpg
5
Aka, sonraki hikaye paylaşımında ise açıklamasında " Bir önceki hikaye paylaşımımda gördüğünüz bir damla değil bir sürahinin taşmasıdır. Bir insanın sizlerin istediği gibi yaşaması mümkün değil. Dizi karakterleri kurgulanmış ve canladıran kişinin rol yaparak izleyiciye yansıttığı hayal ürünüdür." diye yazdı.
/Archive/2019/4/14/1345347_resource/Screenshot_13.jpg