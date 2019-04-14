5

Aka, sonraki hikaye paylaşımında ise açıklamasında " Bir önceki hikaye paylaşımımda gördüğünüz bir damla değil bir sürahinin taşmasıdır. Bir insanın sizlerin istediği gibi yaşaması mümkün değil. Dizi karakterleri kurgulanmış ve canladıran kişinin rol yaparak izleyiciye yansıttığı hayal ürünüdür." diye yazdı.