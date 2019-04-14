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Kubilay Aka, iğrenç mesajı ifşa etti! 14 Nisan 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr

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Oyuncu Kubilay Aka sevgilisi Miray Daner'in paylaştığı fotoğrafa gelen yorumu ifşa etti ve dava açacağını söyledi.
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Çukur'un başarılı oyuncusu Kubilay Aka bir süredir kendi gibi oyuncu olan Miray Daner ile birlikte... Çift geçtiğimiz gün takipçilerinden gelen çirkin bir mesajla neye uğradıklarını şaşırdı.