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'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü 15 Nisan 2019, Pazartesi (DHA)

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Haber görseli
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Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'Hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl, kendi imkanıyla yaptığı yürüteç ve protezle bugüne kadar 300 hayvanın yürümesini sağladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nca 'Uluslararası İyilik Ödülü' verilen Kızıl, bu kez de yaptığı yürüteçle arka iki ayağını kullanamayan sincabın yürümesini sağladı.