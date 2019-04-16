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iOS 13'ün özellikleri sızdı! Apple o iPhone'ların fişini çekiyor 16 Nisan 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Apple'ın haziran ayında tanıtacağı yeni işletim sistemi iOS 13'te yer alacak özellikler netlik kazanmaya başladı. İşte İOS 13 ile gelecek özellikler ve iOS 13'ü çalıştıracak iPhone'ların tam listesi...
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Haziran ayında düzenlenecek olan ve WWDC'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtılacak olan olan iOS 13 için büyük bir bilgi sızdırıldı.

Söz konusu sızıntıya göre, iOS13'te bu özellikler yer alacak...