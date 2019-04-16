iOS 13'ün özellikleri sızdı! Apple o iPhone'ların fişini çekiyor
iOS 13'ün özellikleri sızdı! Apple o iPhone'ların fişini çekiyor
16 Nisan 2019, Salı
cumhuriyet.com.tr
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Apple'ın haziran ayında tanıtacağı yeni işletim sistemi iOS 13'te yer alacak özellikler netlik kazanmaya başladı. İşte İOS 13 ile gelecek özellikler ve iOS 13'ü çalıştıracak iPhone'ların tam listesi...
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Haziran ayında düzenlenecek olan ve WWDC'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtılacak olan olan iOS 13 için büyük bir bilgi sızdırıldı.
Söz konusu sızıntıya göre, iOS13'te bu özellikler yer alacak...
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Karanlık Mod: Söz konucu özellik sayesinde kullanıcılar telefonlarının ayarlar menüsünden istedikleri zaman koyu modu açabilecek.
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Çoklu Görevler: Kullanıcılar, aynı anda birden fazla uygulamayı kullanabilecek.
Diğer öne çıkan özellikler ise şöyle...
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Safari İyileştirmeleri
Yazı Tipinin Yönetilmesi
Hareketi Geri Al Özellikleri
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APPLE O İPHONE'LARIN FİŞİNİ ÇEKİYOR
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
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iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise şöyle...
iPhone 6S Plus
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