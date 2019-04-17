Bodrum'da gökkuşağı ve şimşekler!
Bodrum'da gökkuşağı ve şimşekler!
17 Nisan 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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Bodrum'da gün batımı sırasında ortaya çıkan çifte gökkuşağı ile şimşek ve yıldırımlar, görsel şölen oluşturdu.
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Bodrum'da Karaada önlerinde oluşan çifte gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı. Çifte gökkuşağından biri net olarak görüldü.
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Bu sırada ortaya çıkan şimşek ve yıldırımlar, nadir görülebilecek manzaralar ortaya çıkardı.
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Havanın kararmasıyla Gökova Körfezi ve Ege Denizi'ne düşen yıldırımlar ise geceyi gündüze çevirdi.
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