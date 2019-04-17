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Konya Ovası'na ziyaretçi akını 17 Nisan 2019, Çarşamba AA

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KONYA'da bir firmaya ait 500 dekarlık lale tarlası, ziyaretçi akına uğruyor.
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Yerli ve yabancı turistlerin turlarla gelip ziyaret ettiği tarlada üretilen 10 renk, 100 çeşit lale, hem yurt içine hem de Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine satılıyor. Lale tarlalarında, yılda 50 milyon adet lale hasadı yapılıyor.