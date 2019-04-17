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Yerli ve yabancı turistlerin turlarla gelip ziyaret ettiği tarlada üretilen 10 renk, 100 çeşit lale, hem yurt içine hem de Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine satılıyor. Lale tarlalarında, yılda 50 milyon adet lale hasadı yapılıyor.