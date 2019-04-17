Selin Ciğerci: İşte kaynanam ve eltim
Selin Ciğerci: İşte kaynanam ve eltim
17 Nisan 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, kayınvalidesi ve eltisiyle çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
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Selin Ciğerci önceki akşam Ordu'da bir otelde düzenlenen 'Kadınlar Matinesi'nde sahneye çıktı.
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Sahnede doğum günü kutlanan Selin Ciğerci'yi nişanlısı Gökhan Çıra, eltisi ve kayınvalidesi de yalnız bırakmadı.
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Ciğerci kayınvalidesi ve eltisiyle beraber yer aldığı kareyi, "Kız alın size kaynanam ve eltim" notuyla paylaştı.