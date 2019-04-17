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CHP İstanbul İl Başkanlığı ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İl Seçim Kurulu'nun mazbatasını teslim etmek üzere Ekrem İmamoğlu'nu davet ettiğini duyurdu. CHP'li vekiller ve yöneticiler Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu'nu karşıladı...