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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu'nun mazbata alacağı haberini haber kanalları canlı yayında verdi ancak CNN Türk, TRT Haber ve A Haber canlı yayına geçmedi.