Mazbata verilince bazılarını 'sıkıntı' bastı
Mazbata verilince bazılarını 'sıkıntı' bastı
17 Nisan 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
1
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu'nun mazbata alacağı haberini haber kanalları canlı yayında verdi ancak CNN Türk, TRT Haber ve A Haber canlı yayına geçmedi.
2
CNN Türk ile TRT Haber İmamoğlu'nun mazbata alacağı haberini alt yazı geçerek duyurdu.
/Archive/2019/4/17/1350351_resource/1-ahaber.jpg
3
A haber ise İmamoğlu'nun mazbata alacağı haberini "İl Seçim Kurulu'ndan tepki çeken karar" başlığıyla verdi. İktidar partisi temsilcilerinin açıklamaları için saatler öncesinden canlı yayına geçen haber kanallarının İmamoğlu'nu görmezden gelmesi tepki çekti.
/Archive/2019/4/17/1350351_resource/ibrahim.png
/Archive/2019/4/17/1350351_resource/akit.png
/Archive/2019/4/17/1350351_resource/fstih.png