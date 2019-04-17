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Mazbata verilince bazılarını 'sıkıntı' bastı 17 Nisan 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu'nun mazbata alacağı haberini haber kanalları canlı yayında verdi ancak CNN Türk, TRT Haber ve A Haber canlı yayına geçmedi.
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CNN Türk ile TRT Haber İmamoğlu'nun mazbata alacağı haberini alt yazı geçerek duyurdu.