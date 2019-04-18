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İstanbul seçiminin unutulmayanları 18 Nisan 2019, Perşembe Cüneyt Muharremoğlu

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31 Mart'ta yapılan seçimlerden sonra 17 Nisan'da mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Seçim sürecinde yaşananlar ise uzun süre tartışılmaya devam edecek. Seçimin unutulmayanlarını sizin için derledik...
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Seçim öncesi Kanal D'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Buket Aydın'ın CHP liderinin 'İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız' sözlerine kahkaha atması...