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Seçimlerin 17 gün uzamasını sağlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un 'Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu', 'Her ileri sürdüğümüz doğru olmayabilir YSK incelesin istiyoruz' gibi açıklamaları...