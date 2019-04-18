İstanbul seçiminin unutulmayanları
İstanbul seçiminin unutulmayanları
18 Nisan 2019, Perşembe
Cüneyt Muharremoğlu
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31 Mart'ta yapılan seçimlerden sonra 17 Nisan'da mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Seçim sürecinde yaşananlar ise uzun süre tartışılmaya devam edecek. Seçimin unutulmayanlarını sizin için derledik...
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Seçim öncesi Kanal D'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Buket Aydın'ın CHP liderinin 'İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız' sözlerine kahkaha atması...
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Seçim gecesi AKP adayı Binali Yıldırım'ın yaptığı 'Seçimi kazandık' açıklaması...
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Seçim gecesi İmamoğlu'nun 'seçimi kazandık' diyen AKP adayı Yıldırım'a verdiği yanıt...
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Seçimden sonra veri paylaşımını durduran Anadolu Ajansı için sorulan soruya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in gösterdiği tepki...
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Oyuncu Şevket Çoruh'un 1 Nisan seçim sonuçlarının belli olmasından sonra attığı kahkaha...
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Seçimden sonra Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir'i ziyaret edip, Anıtkabir Özel Defteri'ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu imzası atması...
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Seçim sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu için yaptığı 'Topal ördek benzetmesi' ve orada AKP'li bir kadının "Eşim belediyede memur biz ona hizmet edemeyiz' diye ağlaması...
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İstanbul seçimlerine ilişkin soru soran FOX Haber muhabirine 'Tilkilik yapıyorsunuz' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli...
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Ekrem İmamoğlu görevi devralana kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece'de seçmen listesinden düşürülenlerle ilgili yaptığı "Soyadlarından AK Parti'ye oy vereceği belli olan kişiler seçmen listesinden düşürülmüş" açıklaması...
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Seçimden sonra Büyükçekmece'ye yapılan polis çıkarmasına AKP'ye oy veren bir seçmenin isyanı...
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Büyükkçemece'de polislerin "Oy kullandın mı?" sorusuna maruz kalan 5 buçuk yaşındaki Atilla Burak Özdemir "Ben oy kullanmayı bilmem, sokakta oyun oynamayı bilirim" yanıtı...
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Ekrem İmamoğlu'na soru sorup cevapları beğenmeyince yayınlamayan A Haber...
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Başakşehir maçında tribünlerden Erkem İmamoğlu'na mazbata verilmesi için bağıran taraftarlar...
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CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu ambargosunu delen Fenerbahçeli taraftalar...
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Kaybettiği seçimi 'murdar' ilan eden AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım...
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, İmamoğlu'nun mazbatayı alana kadar yaptığı mücadele...
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Seçimlerin 17 gün uzamasını sağlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un 'Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu', 'Her ileri sürdüğümüz doğru olmayabilir YSK incelesin istiyoruz' gibi açıklamaları...
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Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'da mazbatası alırken yaşanan coşku
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Oyuncu Şevket Çoruh'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı almasından sonra attığı 'Gelen istek üzerine' attığı ikinci kahkaha...
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AKP'nin seçim gecesi bütün İstanbul'a astığı 'Gönül Belediyeciliği Kazandı' ve 'Teşekkürler İstanbul' afişlerinin, İmamoğlu'nun mazbatayı almasından sonra kaldırılması...