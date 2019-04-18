'Beka dedikleri budur' 18 Nisan 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr
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Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil Bugünkü 'Beka öyle mi" yazısında seçimi kaybederek el değiştiren AKP'nin belediyelerini yazdı.
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Gültan Kışanak'ı terörist diye görevden aldılar, onun yerine Diyarbakır büyükşehir belediye
başkanı olarak kayyum atadılar.
31 Mart'ta seçim oldu, Hdp adayı Adnan Selçuk Mızraklı başkan seçildi, mazbatasını aldı, ismillah ilk iş makam odasına gitti, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Böylece… Gültan Kışanak'ın yerine Diyarbakır'ı yönetsin diye belediye başkanı yapılan kayyumun, Gültan Kışanak tarafından mütevazı şekilde kullanılan makam odasını saray odasına çevirdiği, varaklı şatafatlı mobilyalarla doldurduğu, odanın arka tarafına pahalı mermerle kaplanmış özel banyo yaptırdığı ortaya çıktı
başkanı olarak kayyum atadılar.
31 Mart'ta seçim oldu, Hdp adayı Adnan Selçuk Mızraklı başkan seçildi, mazbatasını aldı, ismillah ilk iş makam odasına gitti, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Böylece… Gültan Kışanak'ın yerine Diyarbakır'ı yönetsin diye belediye başkanı yapılan kayyumun, Gültan Kışanak tarafından mütevazı şekilde kullanılan makam odasını saray odasına çevirdiği, varaklı şatafatlı mobilyalarla doldurduğu, odanın arka tarafına pahalı mermerle kaplanmış özel banyo yaptırdığı ortaya çıktı