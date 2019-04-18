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Bolu'yu Akp'den alan Tanju Özcan tane tane anlatıyor, “resmi yazıyla

talep etmeme rağmen belediyenin borcunu bile henüz öğrenemedik” diyor, “belediyenin kaç tane kiralık aracı olduğunu tespit edemedik, özel

kişilere tahsis etmişler, araç takip sistemini sökmüşler, ne kadar yakıt

harcanmış, kimler kullanıyor belli değil” diyor, “Sosyal Güvenlik

Kurumu'na bizde kaç kişi sigortalı çalışıyor diye sorduk, belediyenin

personel sayısı bile belirsiz, bankamatik memurları var, Akp kadın

kolları başkanı belediyeden maaş alıyor, hangi birimde çalıştığını

öğrenemedim” diyor, “başka şehirlerde oturup, Bolu belediyesinde

çalışıyor görünenler bile var” diyor…



Üniversite mezunları işşiz gezerken, resmi işsiz sayısı 4 milyon 700 bine

ulaşmışken, sırf Akp'li olduğu için Akp belediyelerinde maaşa bağlanmak

nedir? İşte o, aman ha seçimi kaybedersek tehlikeye girer dedikleri

“beka”dır.